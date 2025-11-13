財經中心/陳致帆、葉晏昇 台北報導

普發現金第一波已經入帳，超過1046萬人都領到錢了！不過接下來ATM領現、郵局臨櫃也要開跑！中華郵政今天（13日）召開記者會，公布最新領取方式，24號開始，身分證尾數單數和雙數分流，讓大家方便領錢。

插入提款卡，選擇全民共享普發現金，輸入密碼、身分證號、和健保卡號，短短50秒，就能拿到普發一萬元現金。

舞臺上大秀特技，勁歌熱舞輪番上陣，為普發領現暖場，面對24號要開跑的郵局臨櫃領錢，郵局已經準備好了。

中華郵政儲匯處長陳廣蓮：「那首週的部分，我們會根據臨櫃的人，他的身分證尾碼是單號，一、三、五、七、九的，就是週一週三週五，然後尾碼是二、四、六、八、零的，就是週二週四週六。」

普發現金郵局臨櫃領取11/24開跑 採單雙數分流辦理「記得帶兩證件」

郵局臨櫃採取分流制度。（圖／民視新聞）

怕被詐騙，不少民眾都選擇直接拿錢，因此11月17號可以到全台3180台郵局atm領現，或是等11月24號到郵局臨櫃辦理，為了紓解人潮，郵局臨櫃採取分流制度，身分證尾數單號，是在星期一、三、五開放領取，雙號的則是在星期二、四、六臨櫃辦理，不過65歲年長者及身心障礙者則沒有限制，帶著有照片的健保卡或身分證就能辦理。

中華郵政儲匯處長陳廣蓮：「如果臨櫃的部分，只要他7歲以上，他的那個健保卡是有貼照片，他是可以自己領的，那如果是他人代理，就跟剛剛一樣就是來領的人，必須帶除了要領的這個健保卡以外，臨櫃的人要帶身分證明文件。」

郵局也祭出加碼優惠。（圖／民視新聞）

第一波登記直接入帳374萬名郵局用戶，已經全數入帳！郵局也加碼送好康，完成任務就有機會抽禮券，讓一萬元再放大！

原文出處：普發現金郵局臨櫃領取11/24開跑 採單雙數分流辦理「記得帶兩證件」

