普發現金郵局臨櫃 新北上班族誤信假檢警財損百萬

（中央社記者黃麗芸台北24日電）普發現金今天開放郵局臨櫃領現，刑事局提醒，詐騙集團搶搭熱潮詐術頻出，新北市張姓上班族接獲偽郵局人員和假檢警，稱其普發現金遭盜領，交付財產監管損失上百萬元。

警政署刑事局預防科今天發布新聞稿表示，政府普發現金新台幣1萬元已於11月12日發出，許多人陸續到帳，但也有人納悶為何尚未收到款項，提醒民眾因各家銀行作業所需時間不同，勿因未領到普發現金而聽信詐騙集團話術。

同時，普發現金1萬元上路後，今天開放郵局臨櫃領現，民眾即使沒有登記，也領得到。

刑事局指，新北市30多歲張姓上班族女性近日接獲偽冒郵局人員來電，聲稱有人冒用她的身分證登記普發現金，張女因個人普發現金尚未入帳，便信以為真認為遭人盜領，對方隨即聲稱協助轉接「165反詐騙專線」。

隨後，再由假冒員警接聽電話並指示張女加入LINE好友，隨即聲稱張女帳戶恐牽涉洗錢而遭凍結和調查，並發送假的傳票、搜索票圖片，要求張女交付家中現金和金飾等財產，以便檢察官進行財產監管，心生恐懼的張女便配合交付總價值逾100萬元的財產，直到獲知銀行帳戶遭警示凍結，才驚覺遭詐騙。

刑事局提醒，普發現金作業陸續進行中，今天再開放郵局領現，每個人都領得到，若有疑慮可洽銀行、財政部等正當官方管道查詢，勿輕信聲稱金融機構或檢警單位的不明訊息，檢警單位也不會以LINE傳送公文書或視訊制作筆錄，請民眾多加留意。

此外，政府不會以「簡訊通知」「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀。

刑事局表示，正確的政府網站網址均以「.gov.tw」結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號。民眾若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打165反詐騙專線查證，或撥打110報案。（編輯：方沛清）1141124