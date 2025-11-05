普發現金開始登記 徐國勇令民進黨公職設「便民服務站」

普發現金新台幣1萬元今天(5日)開放登記，民進黨秘書長徐國勇在民進黨直播節目《午青LIVE》除了教學領取流程，也下令民進黨所有黨公職設立「便民服務站」，於第一線協助民眾領取，也避免民眾遇上詐騙。

普發現金1萬元登記網站5日上午8時起正式開放登記，前5天以身分證字號尾數分流、預先登記；11月10日起全面開放登記，民眾最快12日就可領到。

民進黨秘書長徐國勇今天親自主持民進黨直播節目《午青LIVE》，他表示，民進黨全力配合行政院普發現金政策，所有民進黨公職服務處將設立「政院普發現金1萬元便民服務站」並掛上布條，讓民眾能就近諮詢、並協助民眾上網登記申請，同時可避免不法集團趁機行騙。

廣告 廣告

徐國勇也在直播中親自宣導政府普發現金相關時程與領取方式，他表示，民眾可於11月5日開始線上登記直接入帳、11月17日起於ATM提領、11月24日起則可至郵局領現金，而有年金請領者將直接入帳。徐國勇也透露，他領到1萬元後，會捐給慈善機關。

此外，針對國民黨與民眾黨主張停砍年金所得替代率，立法院司法法制委員會今天也排審相關修法。徐國勇表示，根據民進黨所做的最新民調，59.7%的民眾支持繼續推動年金改革，僅有31.7%贊成暫停改革；其中，民眾黨支持者更有超過6成贊成續推年金改革，顯示不分黨派皆贊成持續年改。

徐國勇指出，年金改革是為了消弭世代與職業不均，確保制度永續，國民黨如今主張暫停年改，是嚴重背離社會公平；而民眾黨主席黃國昌過去曾高喊「年金正是社會不公平、世代不正義的幫兇」，如今卻與國民黨沆瀣一氣，應為昨是今非向當年的自己道歉。

徐國勇強調，民進黨會堅持推動年金改革的立場，也會協助行政院讓每位民眾順利領到普發現金。(編輯：陳文蔚)