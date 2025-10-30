普發現金開放登記入帳與ATM領現 銀行祭抽獎優惠

（中央社記者呂晏慈、蘇思云台北30日電）普發現金即將上路，可採登記入帳、ATM領現等方式領取，銀行紛紛推出相關優惠，元大銀公布最高新台幣11萬元抽獎機會；純網銀LINE Bank推出抽獎活動，最高可抱走3萬9900元現金。

今年普發現金新台幣1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，10月24日起開放偏鄉地區先進行造冊登記，預計11月12日至11月25可領取。11月5日於官網開放為期5天預登記，11月17日開放ATM領現，11月24日開放郵局臨櫃領現；另若適用直接入帳方式的11類民眾不用登記或申請，預計11月12日直接匯撥至其個人帳戶。

元大銀表示，明年2月28日前登記入帳至元大銀台幣存款帳戶，或持元大銀金融卡至元大銀ATM領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金，另若是指定入帳至元大銀數位存款帳戶，可再享10萬元回饋金加碼抽獎機會，最高抱走11萬元現金。

北富銀表示，依照過去普發現金經驗，登記入帳約4成、ATM領現約占1/4，若民眾年底前透過北富銀ATM提領現金或選擇登記入帳到北富銀帳戶，就可參加抽獎，有機會獲得手機或萬元現金。

台新銀表示，12月14日前透過台新銀ATM或線上登記入帳至台新銀存款帳號，將可參加抽獎活動，最高可獲得相當於1萬元價值的1萬點台新Point，另對尚未加入Richart數位帳戶的新用戶，開戶完成後也有機會參與加碼優惠。

永豐銀說明，年底前使用永豐銀ATM領取或透過登記入帳至永豐銀帳戶，即可抽台北至日本沖繩雙人來回機票、小蜜豐金Bee1萬6888點、遠東SOGO百貨即享券等獎項。

玉山銀說明，響應政府政策，今年底前登記入帳至玉山銀帳戶且綁定LINE官方帳號，即可抽iPhone 17 Pro、10萬日圓、刷卡金等，另若符合全新存戶資格者，首次且同時開立新台幣與外幣數位帳戶，並於線上開戶輸入活動代碼，將可享刷卡金新台幣800元加碼，限量2萬名。

純網銀LINE Bank也宣布，10月28日起至12月31日止，凡設定登記入帳到LINE Bank主帳戶且有入帳，就能有1次3萬9900元現金抽獎機會，如為LINE Bank新戶，可再額外有1次現金抽獎機會。（編輯：楊蘭軒）1141030