普發現金開跑 文二分局長率隊宣導 強化民眾 萬無一失 防詐觀念
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「普發現金一萬元」已正式開跑，但在民眾開心領錢的同時，詐騙集團也磨刀霍霍！為防止民眾落入相關詐騙陷阱，文山第二分局長陳義宏率領宣導團隊前進轄內中國科技大學、萬芳高中等各校校慶園遊會辦理犯罪預防宣導。藉此強化學生及年輕族群防詐騙觀念，才能順利又安全地將一萬元收進荷包！
社會大眾引頸期盼的「普發現金一萬元」11月正式上路，為方便民眾領取，本次普發現金共有「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」及「造冊發放」等五大領取方式；其中「登記入帳」因便利、安全及省時，成為許多人的「領取首選」，另外「ATM領現」也因操作簡單、24小時皆可領取等優點受到不少民眾青睞。
然而詐騙集團早已替各種領取方式「量身訂做」相對應的詐騙話術及手法；對此，文山第二分局也強化相關防詐騙宣導，提醒所有民眾：選擇登記入帳者要留意「政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄」；若是想從ATM領現金，則務必記得「不可依照他人指示操作ATM或網路銀行」。
文山第二分局表示，學生及年輕族群參與社區、里鄰活動的頻率較低，警方若主動入校、積極參與各校活動，便能將最新防詐資訊擴及到該族群。另外本次「普發現金一萬元」無排富條款且不限年齡，領取對象眾多，警方將持續針對相關詐騙手法強化宣導，也請民眾認明正確官網10000.gov.tw，避免於落入詐騙陷阱！
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本武士被韓國隊追平收和局 總教練井端弘和：「進攻方面還需要檢討」
2025日本武士強化試合第二戰，今天（16日）韓國隊在後段靠著2發陽春砲，最終以7比7和日本隊握手言和。賽後日本隊總教練井端弘和談起此役，他表示：「進攻方面還是需要列為課題來檢討。」Yahoo奇摩運動 ・ 11 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 12 小時前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 3 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？
台灣人出國到日本旅遊常遇到同鄉，一名網友分享在熊本藥妝店目擊台灣阿姨刷卡語言不通，店員求助後立刻「召喚」全場台灣人協助，笑稱日本到底有多少台灣人。貼文也掀起網友共鳴，紛紛分享出國在日本處處遇見自己人的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 14 小時前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 1 天前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 23 小時前
冷空氣明殺到「冷剩14度」 3地區越晚雨勢越大
冷空氣明起報到，各地降溫明顯，氣象署預估北部低溫恐從20度跌至16度，東北季風挾帶水氣也將帶來降雨，基隆北海岸與宜蘭更有局部大雨。雖未達冷氣團或寒流等級，週三仍偏涼冷，週末冷空氣減弱後氣溫才有望回升。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中風不是突然發生！「5大前兆」身體早就警告你 醫：這些症狀出現1分鐘都不能等
很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好常春月刊 ・ 1 天前
新戲好坎坷／獨家！《女外科2》薛仕凌續神隱 直擊蔡淑臻熬過風雨賀殺青
蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前