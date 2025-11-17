普發現金開跑 文二分局長率隊宣導 強化民眾 萬無一失 防詐觀念

%E4%B8%80 35

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「普發現金一萬元」已正式開跑，但在民眾開心領錢的同時，詐騙集團也磨刀霍霍！為防止民眾落入相關詐騙陷阱，文山第二分局長陳義宏率領宣導團隊前進轄內中國科技大學、萬芳高中等各校校慶園遊會辦理犯罪預防宣導。藉此強化學生及年輕族群防詐騙觀念，才能順利又安全地將一萬元收進荷包！

社會大眾引頸期盼的「普發現金一萬元」11月正式上路，為方便民眾領取，本次普發現金共有「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」及「造冊發放」等五大領取方式；其中「登記入帳」因便利、安全及省時，成為許多人的「領取首選」，另外「ATM領現」也因操作簡單、24小時皆可領取等優點受到不少民眾青睞。

然而詐騙集團早已替各種領取方式「量身訂做」相對應的詐騙話術及手法；對此，文山第二分局也強化相關防詐騙宣導，提醒所有民眾：選擇登記入帳者要留意「政府不會主動發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄」；若是想從ATM領現金，則務必記得「不可依照他人指示操作ATM或網路銀行」。

文山第二分局表示，學生及年輕族群參與社區、里鄰活動的頻率較低，警方若主動入校、積極參與各校活動，便能將最新防詐資訊擴及到該族群。另外本次「普發現金一萬元」無排富條款且不限年齡，領取對象眾多，警方將持續針對相關詐騙手法強化宣導，也請民眾認明正確官網10000.gov.tw，避免於落入詐騙陷阱！