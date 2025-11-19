普發現金防詐戰開打 「幸福送到家」社會局結合警力守護長者

248251119a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

普發現金政策上路後，相關詐騙訊息在社區快速流竄。新北市社會局指出，長者尤其是獨居與資訊取得有限的弱勢族群，最容易成為詐團鎖定對象，因此近期已加強各項關懷服務並同步宣導最新防詐提醒，協助辨識可疑連結與假訊息。

新北市社會局長李美珍表示，社會局透過各項服務，持續向長者宣導最新防詐資訊，協助辨識不實訊息。這項策略性部署，明確鎖定經濟弱勢與亞健康的獨居長者，並將防詐宣導整合至既有的「幸福送到家」到宅關懷服務中，由北海岸社會福利服務中心與淡水警分局密切合作。

北海岸社福中心主任張信熙表示，到宅服務不只送物資，也要送安心。中心社工、志工與警員共同到宅訪視，示範如何識別「普發1萬元現金」詐騙手法。他也重申政府不會以簡訊或電子郵件通知領錢，更不會要求前往ATM或網銀操作，並提醒民眾遵守防詐4不原則：不點可疑連結、不填寫個資、不匯款、不轉傳。

淡水警分局水碓派出所所長周名鴻指出，近期詐欺話術翻新快速，跨局處合作是降低風險的必要手段，能讓長者在第一線就獲得正確資訊，避免誤信詐騙指示。這項緊密合作，已獲得在地長者的高度認同，曾因中風入住機構的藍伯伯即表示，志工與警察的共同訪視讓他感到「真的比較放心」。

社會局強調，詐騙手法持續變化，獨居長者更容易受影響，未來將持續透過警政與在地網絡，強化防詐、送餐與訪視等服務，把正確資訊送到家門口，讓獨居長者也能放心生活，確保這份服務能發揮最大的意義。

照片來源：新北市政府社會局提供

