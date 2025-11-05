即時中心／林韋慈報導

普發現金今（5）日開放登記， 財政部揭4個偽冒網址，提醒民眾慎防「釣魚網站」詐騙手法，財政部再次說明，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字。













財政部今日表示，上（10）月31日晚間及本（11）月2日上午透過即時監控機制共發現4個偽冒財政部網址（twmof[.]xyz、cgbs[.]shop、twmof[.]info及cgsss[.]info），該部立即於上月31日晚間及本月2日上午，依「詐欺犯罪危害防制條例」第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點受騙。

廣告 廣告

普發現金新台幣1萬元採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，款項最快於11月11日起依各銀行作業程序陸續入帳。登記入帳作業今日開跑，開放登記日起前5天採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，在明（2026）年4月30日前都能登記。

財政部呼籲，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙，「如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。」

原文出處：快新聞／普發現金防詐！財政部揭4假網址 籲民眾注意「1標點符號」

更多民視新聞報導

阻撓中國學生來台？外傳證件審核「更嚴格」 陸委會親曝數據澄清

金融界震撼彈！「玉山金併三商壽」成定局 條件出爐了

中央普發1萬嘉市擬加碼發3000元、嘉縣跟進？ 縣府回應了

