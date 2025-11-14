普發現金陸續入袋 金山警分局打詐永不懈怠

MEITU 20251114 215330404

【民眾網編輯方笙楠新北報導】有鑒於普發現金一萬元於114年11月12日開始陸續發放，為強化民眾的反詐騙防護意識，減少詐騙案件發生，新北市政府警察局金山分局特別與萬里武聖堂關懷據點共同舉辦反詐宣導講座，此次活動針對普發現金可能運用的詐騙手法，量身打造宣導內容，並以淺顯易懂的方式解說詐騙手法及防範技巧，期望提升長者的警覺心與防詐能力。

武聖堂關懷據點長期投入地方公益，不僅是居民信仰的中心，更是凝聚社區力量的重要據點，本次金山分局識詐宣講團特別與其合作，針對當前正在普發現金一萬元的流程加重宣導，透過案例分享，讓與會者能更真切地瞭解詐騙情境，而為了照顧關懷據點中的長者，宣導過程中也採用簡化語言並搭配視覺輔助材料，使內容更貼合其理解能力與需求。活動過程中金山分局準備了多樣化的反詐小物，如防詐濕紙巾、提袋、吊飾等作為宣導紀念品發送，藉此強化記憶點，加深民眾對詐騙行為的辨識能力，遠離詐騙威脅。

金山分局長楊力強表示：「詐騙已成為社會治安的重要課題，唯有地方政府、警力與社區緊密合作，才能建立完善的防詐網絡，未來金山分局也會透過更多社區活動結合犯罪預防宣導，提升民眾的防範意識，將識詐知識向下扎根，建立一個安全無虞的社會。」