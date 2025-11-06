普發現金預先登記第2天 財政部示警「4種情況」帳戶恐無法入帳
普發現金1萬元預先登記進入第2天，今（6）日輪到身分證字號尾數「2」與「3」的民眾登記。根據財政部統計，截至中午12點，全國登記人數已突破170萬人。
財政部提醒，帳戶若有4種情況，可能造成登記入帳失敗，包括帳號核驗失敗（帳號與身分證或居留證統一編號不一致）、無此帳戶、帳戶已結清，以及帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。財政部表示，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，但不提供入帳帳號修改，提醒民眾登記前務必確認帳號資料。
完成登記的民眾，可自11月13日起查詢核對結果，確認1萬元是否順利入帳。如有疑問，可撥打1988諮詢專線，或洽往來銀行客服查詢。
台視新聞／楊宗諺 責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
又見普發1萬詐騙！男中計慘失300萬 詐團手法曝光
幫孩領普發1萬大卡關！家長嘆「宣導不清」 財政部提醒5常見錯誤
普發1萬登記開跑！ 嘉市議會拍板加碼3000
其他人也在看
普發1萬今輪身分證尾數「2、3」登記 已有133萬民眾上網登錄
即時中心／綜合報導「全民+1政府相挺」普發現金在昨（5）日上午8時開放登記，今（6）日輪到身分證字號或居留證號尾數為「2、3」的民眾登記。根據財政部統計，截至今日上午7時止，已有133萬4,995人上網「登記入帳」。民視 ・ 1 天前
普發1萬第二天！登記入帳衝170萬人 這4種狀況「恐無法入帳」
全民普發現金1萬元已經上線，登記入帳作業已進入第二天，今天是身分證字號或居留證統一證號尾數「2」和「3」的民眾進行線上登記。財政部統計顯示，截至今天（11／6）日中午為止，完成線上登記的民眾人數已迅速衝破170萬人，達到170萬8,640人。財政部提醒，4大情形將無法入帳，請民眾登記時特別留意。太報 ・ 22 小時前
普發現金1萬登記首日開跑 部分地方政府研議再加碼
普發現金登記入帳首日，為確保網站順暢採身分證字號分流，今（5）日僅受理尾數0跟1的民眾登記，到下午登記人數已超過75萬，由於領取方式有5種，部分民眾擔心上網登記會遇到詐騙，決定等17日再去ATM領現。除了中央普發1萬元，新竹市為活絡內需市場宣布加碼發5000元，嘉義市議會則在上午通過臨時動議，要求市府研議加碼方案，讓市民能多領3000元。公視新聞網 ・ 1 天前
普發一萬登記突破251萬人！今輪身分證尾數「4、5」 五大常見失敗情境看這裡
普發一萬元今（7）日輪到身分證字號或居留證號尾數為「4、5」的民眾進行登記。截至今日上午10時，已有251萬8,154人完成登記。財政部也列出五大常見登記失敗情境，包括資料比對不到資料庫、已列為直接入帳族群、重複登記、銀行核驗中以及未依分流日登記。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
《政治》民眾怕詐騙 普發現金登記觀望
【時報-台北電】普發現金「登記入帳」5日上午8時開始預登記，首日開放身分證字號與居住證尾數「0、1」，直到晚間8時完成登記人數僅97.6萬人，首日可望突破百萬人，仍有不少民眾擔心被「詐騙」，對「登記入帳」抱持觀望態度。財政部強調，普發現金官網只有1個，就是「10000.gov.tw」，其他都非官網，發現就會封鎖。 普發現金1萬元領取方式有登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式。為了確保官網運作順暢，因此剛開放前5日進行分流登記。11月5日開放0、1登記；6日是尾數2、3登記；7日是4、5；8日開放6、7；9日則是8、9；10日之後就不再限制。 財政部昨天上午8點開放登記，實測不用50秒就能登記完畢，官網流暢不卡卡。但截至晚間8時完成登記人數仍未破百萬，2023年那次普發現金，同時段即達103萬餘人完成登記。不少網友坦言「詐騙氾濫，都讓人害怕」、「怕被騙，還是等17日直接去ATM」，寧願親自跑一趟郵局或ATM領現。 財政部官員不諱言，偽冒的網站確實相當猖獗，財政部自10月31日到11月2日，就發現4個偽冒網站，由於偽冒網址、釣魚網站會騙取民眾的個資、甚至侵害民眾權益，時報資訊 ・ 1 天前
台中摩鐵命案！男房客趴臥陳屍房內 房務送早餐嚇壞報警
台中市北區一間汽車旅館，今（7）日上午驚傳死亡事件！一名男性房客被發現陳屍房內，現場無呼吸心跳，救護人員趕抵時男子已明顯死亡，未再送醫，警方獲報後隨即封鎖現場，由鑑識小組進行採證，詳細死因有待釐清。 經查，死者是30歲男子，昨（6）日深夜獨自入住，今早9點多，旅館房務人員準備送早餐時，敲門許久無回應自由時報 ・ 2 小時前
獨家／陳沂嗆王子「沒讀書」！揭明星道歉文「公版3重點」
知名網紅陳沂以直率敢言的風格爆紅，經常發表對時事的看法，日前她上 Podcast 節目《娛樂住海邊》，提到最近鬧得沸沸揚揚的粿王風波，她指出王子的道歉聲明自相矛盾，「顯然就是沒讀書的，希望說王子同學下次寫作文，要先給老師看過再發，不然話會讓人家覺得說我們演藝圈智商低落。」鏡報 ・ 1 天前
普發一萬登場了！最快11日入帳 16家銀行ATM17日領 登記方式、未成年如何代領一次看
行政院普發一萬元，5日上午8點開始依身份證尾數分流登記，第一天就湧123萬民眾搶登記！快的話最快11月11日晚上6點後正式落袋，過去四成民眾都選登記入帳，各家銀行也祭出各項加碼。近日有民眾對於未滿13歲、13歲以上未成年人的一萬元如何領取感到困惑，財政部特別點出3種管道可參考，7歲以上記得要用兒童身份證號了。《Yahoo股市》整理「誰能領」？「如何領？」等五大管道一次看，16家銀行ATM領取資格，協助民眾簡單搞懂並防止被詐騙。Yahoo奇摩股市 ・ 2 週前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／普發一萬提前了！最快「這時間」入帳
普發現金登記網站「全民+1政府相挺」於今（5）日上午8點正式啟動，完成登記且經檢核成功的民眾，財政部表示，雖然表定時間是11月12日入帳，但入帳時間視各家銀行做法不同，最快可於11月11日下午6點就可以收到款項。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
醉漢新莊暴走騷擾學童！警方勸導不聽 出動9警力保護管束
新北市一名49歲謝姓男子酒後在新莊街頭失態，不僅在車陣中穿梭、路邊胡言亂語，還對路過學生進行言語騷擾。儘管警方多次勸導男子離開，但他堅持不肯離去，警方考量附近有許多學童出入，為避免意外，最終出動9名警力將其保護管束。此舉引起附近居民不小騷動，直到晚間9點多，男子稍微清醒後，警方才解除保護管束，讓他自行離開。TVBS新聞網 ・ 1 天前
普發現金分流登記 首日估破百萬人
全民普發現金1萬元「登記入帳」5日開跑，當日上午8時開放登記至下午7時止，登記人數達90.76萬人，推估首日登記人數可能破百萬人。財政部表示，為了有效的分流，5日僅身分證尾為為0和1的人可辦理登記。工商時報 ・ 1 天前
談是否併購壽險 永豐金總經理：審時度勢厚積薄發
（中央社記者呂晏慈台北6日電）玉山金併購三商壽補齊壽險版圖，市場關注永豐金是否也有意藉併購發展第3支柱。永豐金總經理朱士廷今天表示，併購壽險會有互補等綜效，但得「審時度勢，厚積薄發」，對於是否有併購壽險的迫切需要，他認為還要再衡量。中央社 ・ 23 小時前
普發1萬「一堆人不上網登記」等領現！原因曝光網笑：會怕
生活中心／綜合報導「普發1萬」登記日來臨！從今（5日）起由身分證、居留證尾數「0、1」打頭陣登記，官方多次強調民眾登記前要認明網址「10000.gov.tw」，小心不要將個人資訊輸入到詐騙網站，對此就有一票網友表示太害怕自己沒有看清楚網站，誤踩詐騙陷阱，導致決定不在第一波登記資料，選擇到時使用ATM或郵局領現，意外在網路掀起討論。民視 ・ 1 天前
普發1萬開始登記！家長幫小孩登記卻失敗？ 5常見狀況注意了
普發現金1萬元今（5日）起開放登記，民眾依身分證字號或居留證號尾數，上網進行登記。有家長反映，今天要幫符合首波資格的小孩登記入帳，結果卻申請失敗，原來是因為孩子未滿7歲，只能和大人一起登記。登記領取普發現金的過程有5種常見的失敗樣態，提醒民眾在登記時要特別注意了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
普發1萬開放登記入帳 僅能輸入本人或代領人帳號
普發現金一萬元今(5)日起開放登記入帳，預計11月中旬開始發放。今起至11月9日採身分證、居留證尾數分流，11月10日起不分尾數均可登記，至(115)年4月30日截止。 根據普發現金官網說明，11月5日至9日採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，僅對應的身分證統一編號或居留證統一證號尾數符桃園電子報 ・ 1 天前
錯過普發一萬元分流登記怎辦？財政部解答了
[NOWnews今日新聞]全民普發現金1萬元，5日起開放官網預先登記入帳，首日開放尾數「0、1」預登記，今（6）日起開放尾數「2、3」預登記，根據財政部統計，首日湧123萬人登記，不過也有人錯過首日登...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發1萬…嘉市加碼3千！隔壁「嘉縣敲碗吃嘸」灌爆翁章梁臉書 縣府回應
喜上加喜卻出現兩樣情！中央普發1萬才剛開放登記，嘉義市國民黨團書記長張秀華在議會中提出臨時動議，喊出加碼「普發3000元」，當場拍板通過。只不過，隔壁嘉義縣「看得到吃不到」，平常口口聲聲喊共同生活圈，這回各自飛。民眾灌爆翁章梁臉書，揚言把戶口遷到嘉義市。對此，縣府回應，還有44億元的債還沒還，無普發現金的財務條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小孩沒繳稅！ 她討普發1萬買平板「媽只給50」 國中妹上網求救
普發現金1萬元5日啟動網站分流預先登記，但也可能衍生親子之間衝突！一名國二女學生上網抱怨，想用普發的1萬元買平板電繪，但母親以「小孩沒繳稅」為由拒絕，只願意給她50元，令原PO質疑父母代領的正當性，對此李郁霆律師提供專業意見，透過各種模擬情境幫助家長釐清相似疑問。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前
盛況空前！普發1萬登記邁入第3天 已有逾230萬人完成申請
即時中心／顏一軒報導「全民+1政府相挺」普發現金登記網站自11月5日開放登記後邁入第3天，並將於10日起全面開放登記。截至今（7）日上午7時止，已有234萬8,270人上網登記，今日輪到身分證字號或居留證號尾數為「4、5」的民眾可以申請，可謂是盛況空前。民視 ・ 5 小時前