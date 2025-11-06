普發現金預先登記第2天 財政部示警「4種情況」帳戶恐無法入帳

普發現金1萬元預先登記進入第2天，今（6）日輪到身分證字號尾數「2」與「3」的民眾登記。根據財政部統計，截至中午12點，全國登記人數已突破170萬人。

財政部提醒，帳戶若有4種情況，可能造成登記入帳失敗，包括帳號核驗失敗（帳號與身分證或居留證統一編號不一致）、無此帳戶、帳戶已結清，以及帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。財政部表示，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，但不提供入帳帳號修改，提醒民眾登記前務必確認帳號資料。

完成登記的民眾，可自11月13日起查詢核對結果，確認1萬元是否順利入帳。如有疑問，可撥打1988諮詢專線，或洽往來銀行客服查詢。

