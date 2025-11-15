普發現金領了嗎？ 草屯警聯手企業籃球活動宣導防詐

南投縣長許淑華與草屯警分局長劉千祥所率防詐宣導團隊防詐宣導。(圖：草屯警分局提供)

普發現金一萬元在十一月五日開始開放線上登記，十二日起陸續入帳，草屯警分局為守護民眾殷殷期待的政府美意，免遭歹徒詐騙，特別於(十五)日結合在地企業舉辦「彰明盃3對3籃球鬥牛比賽」之活動辦理反詐、打詐等治安、交通安全宣導，利用設攤、走入群眾互動宣導，避免民眾誤入詐騙集團陷阱，守護民眾財產安全。

「彰明盃3對3籃球鬥牛比賽」今年已邁入第五年，據舉辦方提供資料分別有國小組、國中組、高中組、社會組、四百組及女子組，總計一百九十三隊報名參加，因為參加隊伍、人數非常多，因此向南開科技大學、旭光高中借用場地舉行。

南投縣長許淑華出席與草屯警分局長劉千祥所率防詐宣導團隊，對於推展全民防詐騙手法不斷推陳出新，因詐騙集團會配合時事，持續更新手法，讓許多稍不留意的民眾就掉入詐騙陷阱當中而難以脫身，警方針對「普發現金詐騙」向民眾宣導防詐手法，積極推廣民眾識詐知能。

分局長劉千祥表示，詐騙集團會藉由政府普發現金政策，利用假網站、假簡訊、假客服、假政府機關，來騙取民眾的帳號、密碼或銀行資料，要提醒長輩、朋友：「普發現金不需登錄、不需連結、不用給資料。」記得，任何懷疑的情況，撥打165反詐騙專線，警方會協助您確認真偽，讓我們一起守護荷包，讓詐騙無所遁形！