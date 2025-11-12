普發現金首批11/12入帳！ 「為何還沒收到？」財政部給答案

台北市 / 林彥廷 綜合報導

普發現金1萬元首批於今（12）日陸續入帳，財政部表示，如果民眾是「直接入帳」特定對象，或採「登記入帳」，於 11/5 - 11/10 完成登記並檢核成功者，不受鳳凰颱風影響，按原訂時程，自 11/11 晚上 6 時起至 11/12 依各家銀行作業陸續入帳，快去補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

財政部指出，「誰是直接入帳對象？」以下民眾免登記，1 萬元直接匯入個人帳戶：領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬。

財政部提到，有三類人非直接入帳對象：

一、以海外帳戶、匯票或支票領取者；勞、災、國保遺屬年金匯入其他受益人帳戶者；近期帳戶有退匯紀錄者，未納入直接入帳對象。

二、低收、中低收入戶非直接入帳對象，領有「中低收人老人生活津貼」者才是。

三、身心障礙者非直接入帳對象，領有「身心障礙者生活補助費」者才是。

對於「為什麼還沒收到？」一事，財政部回應，「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。」

財政部提到， 11/13 零時起，可進入官網 https://10000.gov.tw 查詢登記結果，輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位），確認送出即可查詢入帳情形：

一、款項已於 11 月 12 日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳。

二、入帳失敗或核驗失敗：請重新登記或改以ATM領現（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）。

