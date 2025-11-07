普發現金首日就遇騙！陳其邁廣播親聲示警 打詐高雄隊上陣

普發現金1萬上線，高市府跨局處組「打詐高雄隊」，要求各單位針對「釣魚簡訊」、「假廣告連結」等詐騙手法強化宣導。高市警察局提供



「普發現金1萬元」上線首日即傳出詐騙案例，高市府跨局處組成「打詐高雄隊」緊急啟動防詐行動。市長陳其邁除透過官方社群宣導外，並親自獻聲錄製防詐音檔，透過環保局垃圾車廣播播放，提醒市民慎防釣魚簡訊與假網站，共同提升識詐意識。

為落實行政院「中央與地方聯合打詐協調聯繫會議」決議，內政部政務次長馬士元指示各地方政府加強「普發現金」防詐宣導。高雄市長陳其邁即於登記首日親自領軍，透過市府官方FB、LINE帳號發布防詐圖卡，並指示市府各單位全面動員，以「市政一體」的行動力打擊詐騙。

高市府召開「普發現金防詐作為跨局處協調會議」，整合「打詐高雄隊」跨局處力量，要求各單位針對「釣魚簡訊」、「假廣告連結」等詐騙手法強化宣導；將於戶政、地政單位、區公所佈告欄張貼防詐海報，並於高捷各站月台與候車區播放防詐影片，建立「機關聯防、全民識詐」的多層防線。

警察局局長林炎田指出，為防止詐團覬覦「普發現金」機會，警方啟動三大行動，包含積極蒐報通報下架，各分局、刑大主動蒐報詐騙訊息並協調下架可疑網頁；加強溯源打擊，成立刑大科技犯罪偵查隊為專責單位，查緝釣魚簡訊、偽基站與涉詐網站；強化識詐免疫力，透過社群貼文與「打詐儀錶板」分享實例，讓防詐觀念深入日常。

警方表示，據「165打詐儀錶板」資料，高雄市114年10月詐欺案件1717件、財損5億4531萬餘元，雙雙呈現下降趨勢。案件數自3月起穩定減少，財損金額自6月以來逐月下降，此外，內政部10月1日公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，檢舉人若能提前提供有效情報並協助破案，最高可獲1000萬元獎金。

