普發現金首日湧現領現潮 基二警提醒慎防假冒專線與詐騙

【警政時報 薛秀蓮 ／基隆報導】普發現金一萬元政策上路，詐騙集團也趁勢而起，假冒政府或金融機構名義行騙，為遏止詐騙集團濫用政府美意，基隆市警察局第二分局八斗子分駐所於開放臨櫃提領首日全天巡守，除向轄內各大金融機構行員說明最新詐騙手法與通報流程，更提醒民眾當心守護財產安全。

警方於各金融機構巡守及反詐騙宣導。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

基隆市警察局第二分局八斗子分駐所呼籲，詐騙集團可能會趁勢以普發現金登錄的名義，透過簡訊或社群軟體傳送釣魚連結，引誘民眾輸入個資、金融帳號與密碼，進而盜取帳戶內存款。切勿輕信現金發放等來路不明連結或簡訊，若接獲可疑訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

