普發現金首週捐款800萬 藥師狠酸：青鳥才800人？

全民普發1萬在11月啟動發放，其中普發現金官網還設有「捐款資訊」專區，根據衛福部指出，發放5天內，累計捐款金額初估約800萬元，引發網路熱議。對此，藥師林士峰質疑，當初青鳥放話要將普發現金捐出，但按照目前的捐款數字，總計只有800人捐款。

11月中正式發放普發現金1萬。（示意圖／報系資料照）

根據《三立新聞網》獨家報導，普發1萬元捐公益的金額已突破800萬元。衛福部社會救助及社工司指出，雖然普發現金政策主要為振興經濟，但考量民眾可能有捐款意願，衛福部與財政部合作，在普發現金官網設立「捐款資訊」專區，直接連結至「公益勸募管理系統」。該系統列出所有具合法勸募字號的社福團體與活動，涵蓋教育助學、醫療救助及弱勢家庭照顧等多個領域，並提供收據開立與徵信資訊。

藍白立委推動全民普發現金1萬。（資料圖／中天新聞）

對此，林士峰19日在社群平台發文質疑，「台灣最大團體『青鳥』，說好的普發現金要拒領或捐出來，結果首週才800人？」他直言：「這叫黨媒如何報導？寫個捐款800萬，才能顯得氣勢磅礴！」

該篇貼文引發熱議，底下網友意見分歧，有人表示「只要關乎到自己的利益，誰管你啥黨」、「800人講得好像800萬人一樣」；也有人指出「有捐的不代表都是青鳥，台灣有的是愛心人士」。還有人表示要「等期限到看有多少人沒領」。

