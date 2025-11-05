普發現金騙術！詐團恐嚇洗錢「騙走300萬」 25歲車手遭聲押禁見

詐騙示意圖。本報繪製



政府普發現金1萬元登記系統今（11/5）上午8時開放，短短數小時就傳出首起詐騙案。一名桃園25歲張姓男子涉嫌加入詐騙集團，假冒郵局人員及檢警，謊稱民眾身分遭冒用申請現金補助，再以「涉入洗錢案」為由恐嚇被害人匯款，詐得超過300萬元。士林地檢署指揮警方專案小組於昨（11/4）將張男拘捕，今日下午依詐欺、洗錢防制及組織犯罪等罪嫌聲押禁見。

檢警調查，詐團成員先是假冒「郵局客服」致電被害人，指稱其身分遭他人冒用登記「普發現金1萬元」，接著轉由另一名成員假扮「檢察官」或「刑警」，恐嚇對方帳戶涉及洗錢案，要求配合「監管帳戶」或「匯款保證清白」。

廣告 廣告

詐騙集團成員之一的張男，負責以話術引導民眾上鉤。一名中年女子信以為真，依指示分次轉帳共計新台幣300餘萬元至指定帳戶，直到聯絡不上「檢警」才驚覺受騙。

士林地檢署接獲報案後，指揮北市士林分局與法務部調查局北市調查處聯手偵辦，經電信金流追查，循線在桃園市查獲車手張姓男子。

張男落網後供稱「只是負責領錢」，試圖淡化罪責，但檢警查出他不僅參與詐騙金流轉移，更曾多次領款分贓。士林地檢署認定他犯嫌重大，且有勾串共犯及反覆實施之虞，已向法院聲請羈押禁見，預計今晚召開羈押庭。

士林地檢署呼籲民眾，政府辦理普發現金不會以電話通知、也不會要求操作轉帳，如接獲可疑來電或簡訊，應立即撥打165反詐騙專線或1988財政部客服專線查證。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

與謝侑芯過夜...黃明志持2包毒品想逃！「稀疏光頭+鬍渣」遭逮照曝光

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」