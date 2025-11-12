普發現金，孩子也有! 爸媽快學這6招培養金融素養
金錢教育不能等！尤其在普發現金一萬元的時刻，是爸媽引導孩子「錢從哪裡來、該怎麼用」的好機會。研究指出，孩子的金錢概念會隨年齡逐步發展，從三歲的「拿了就走」到九歲的「懂得預算規劃」，每個階段都有不同的教學重點。本文整理6大關鍵期與實用遊戲，幫助爸媽輕鬆養出有金融素養的孩子。
孩子金錢概念的年齡發展歷程
․三歲以下的幼兒，完全沒有金錢的概念，逛街時看到喜歡的東西立刻拿在手上，完全不知有「購買」的步驟。
․三到四歲的孩子，對於金錢的實質意義並不清楚，很難理解什麼叫做「很貴」、「不能買」，看到喜歡的東西就會吵著要（甚至以為只要爸媽拿出信用卡就什麼都可以買）。他們需要透過實際觸摸錢幣或紙鈔，漸漸認識錢幣的名稱，逐漸明白金錢的有限性。
․五、六歲以後，孩童開始明白金錢是用工作勞力換取的，不能無限取用；可區分不同面額的硬幣，正確地用錢購買貨品。這個階段可開始給孩子小額零用錢，學習用存錢筒儲蓄，逐漸建立「我自己的錢」的意識。
․七到八歲的孩子，能理解更大金額，懂得看商品價格標籤，評估自己有沒有能力購買。此時，父母可開始在銀行為孩子設立帳戶存錢，並且指導他在零用錢之外，用工作賺取報酬（但是這些工作不包括整理自己的房間等份內的家務分工，或是任何他本來就該做的事）。
․九歲以上的孩子，通常已經可以學習規劃自己的儲蓄、制定自己的預算，逐漸具有懂得珍惜金錢、量入為出的觀念了。
教孩子認識錢幣的訣竅
當孩子懂得辨認數字之後（大約三歲之後），就可以開始讓他們接觸真正的錢，認識硬幣與紙幣的幣值。可以進行的遊戲如下：
1. 請孩子幫忙把一元、五元、十元和五十元硬幣分類，放在不同的盒子裡。一開始的時候，教孩子辨識硬幣上的人像和面額有何不同，確定他能辨認後才讓他自己分類。等孩子熟練之後，還可以請他從一堆硬幣中找出某一種硬幣給你。
2. 用鉛筆或蠟筆擦印銅板上的圖案，進行銅幣拓印很能激發孩子的興趣，也可以藉機覺察到銅幣的差異、金額的不同。
3. 與孩子玩換錢遊戲，拿一枚十元向孩子換取一元或五元硬幣、拿一枚五十元甚至一張百元鈔跟孩子換取十元硬幣，幫助孩子瞭解小額硬幣與較大金額硬幣或鈔票之間的關係。
建立正確的金錢觀
1. 從五歲開始，就可以給孩子零用錢，並給孩子一個存錢罐，貼上幼兒的名字，讓他知道這是屬於他的錢，然後每天或每週一次給予少額零用錢（每次十元以內），並跟孩子說明使用零用錢的規則。
2. 允許孩子用自己的零用錢去買他想要的東西，當孩子毫無節制時，則需要告知孩子需要透過儲蓄的方式來滿足物欲。
3. 可以定期檢視孩子使用零用錢的狀況，若他常有多餘的錢可以存下來，父母可以試著提高他的零用錢作為嘉許！如此一來，對於自己的金錢，孩子會加倍珍惜它，無形中將給孩子一個良好且健康的金錢觀。
4. 找機會跟孩子談談父母的工作狀況，適時告知孩子家中的經濟來源，家庭所需的開銷有哪些，並說明辛勤工作與獲得金錢的關係。
5. 不要對他份內該做的事給予報酬，例如按時吃完飯、坐馬桶大小便、幫忙準備餐桌碗筷、收拾自己的玩具圖書這一類的事務。因為關乎他自己衛生、責任和自律的事情不該有報酬，而家事是家中份子共同分擔的義務，若這些事成了賺取零用錢的工具，您會發現當孩子漸漸長大，不在乎賺那幾十元時，孩子將不再願意負責！
6. 父母不該經常以金錢作為對孩子的獎勵，這樣亦只會加深孩子金錢掛帥的觀念，使他不懂珍惜美好的事物。其實父母一句真心稱讚、一個擁抱、一個鼓勵的微笑等，會是更好的嘉許。
