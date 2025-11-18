普發現金 守護長者不被騙 新北社福警政聯手到宅防詐宣導

為防範獨居與弱勢長者成為詐騙目標，新北市北海岸社福中心聯合警政共同至獨居長輩家中宣導防詐騙。 （新北社會局提供）

記者吳瀛洲／新北報導

普發現金一萬元已上路，為防範獨居與弱勢長者成為詐騙目標；新北市府社會局結合各項關懷服務及地方警力，持續向長者宣導最新防詐資訊，協助辨識不實訊息，避免因不明連結或電話指示而受害。

社會局長李美珍表示，近日北海岸社會福利服務中心即啟動到宅防詐關懷，與淡水分局密切合作，鎖定經濟弱勢及亞健康的獨居長者，透過既有的「幸福送到家」到宅關懷服務，加強「普發一萬元現金」詐騙預警。

北海岸社福中心主任張信熙表示，「不只送物資，更要送安心」，中心社工、志工與警員共同到宅訪視，示範辨識詐騙訊息，並提醒政府不會以簡訊或電子郵件通知領錢，也不會要求至ATM或網銀操作，呼籲務必遵守四不原則「不點可疑連結、不填個資、不匯款、不轉傳」。

淡水分局水碓派出所所長周名鴻指出，近期詐騙手法翻新快速，跨局處合作能更有效攔阻詐騙風險，讓長輩第一時間獲得正確資訊。

北海岸社福中心協助對象獨局的六十七歲藍伯伯表示，感謝志工時常到家提醒他要防詐、防跌倒，這次連警察都來教他怎麼分辨最新詐騙，陪伴他多年的志工高大姐送物資也宣導安全資訊，讓他感到很窩心。