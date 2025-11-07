【普發現金】尾數4、5快衝 登記突破257萬人！財政部揭5大卡關原因

財經中心／王文承報導

今日輪到身分證或居留證尾數為「4、5」的民眾登記普發現金1萬元，截至上午11時，已有2,576,019人完成登記。（示意圖／資料照）

想必許多人早已開始規劃這筆「普發現金1萬元」要怎麼運用！今（7）日輪到身分證或居留證尾數為「4、5」的民眾登記。根據財政部統計，截至上午11時，已有2,576,019人完成登記。不過，也有不少人登記時遇到問題，導致錯過時段。對此，財政部特別整理出五大常見登記失敗情境，包括資料比對不到資料庫、已列為直接入帳族群、重複登記、銀行核驗中，以及未依分流日登記。

尾數4、5快登記普發現金



普發現金1萬元上路後，政府提供五種領取方式：「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」與「造冊發放」。今日為預先登記第三天，開放身分證尾數「4、5」的民眾登記。民眾可至「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https://10000.gov.tw）輸入個人資料，並選擇1萬元匯入的帳號。

廣告 廣告

針對民眾擔心「若錯過分流該怎麼辦？」財政部表示，預先登記期間自11月5日至9日，每天開放兩個身分證尾數可登記；若錯過分流，11月10日起將全面開放，屆時所有民眾都可登記。官網24小時運作，登記期限至2026年4月30日止。只要完成預登記並查驗成功，款項將於11日晚間6時至12日間依序撥入指定帳戶。

此外，11月17日將開放「ATM領現」。民眾可持本人（或代領人）的提款卡，輸入提款卡密碼、身分證統一編號（或居留證號）、健保卡號，交易成功後即可領取1萬元現金。11月24日起，也可選擇「郵局領現」，全國共有1,294個支局。領取時須攜帶具照片的健保卡，或身分證與戶口名簿（或戶籍謄本）正本至郵局臨櫃辦理。

財政部提醒，完成登記後不得修改領取方式，也不接受重複登記，民眾在選擇管道前務必確認。官網也列出五大登記失敗主因：



1. 資料比對不到資料庫：身分證號、居留證號或健保卡號輸入錯誤，或代領人不具資格，需重新登記或撥1988諮詢。

2. 直接入帳族群：特定偏鄉民眾或健保直接入帳對象無須登記，政府將自動撥款。

3. 重複登記：若健保卡號已透過其他方式申領，系統將自動拒絕。

4. 銀行核驗中：資料送交銀行進行帳號比對，需耐心等待。

5. 未依分流日登記：非指定日期尾數登記將失敗。

另外針對未滿7歲者，必須由父母或監護人代領，由其中一人登記後可新增子女資料；7歲至未滿13歲者可使用本人帳戶登記入帳，或由父母代領。

近期也出現多起與普發現金相關的詐騙案件。數發部提醒，政府唯一官方網站為「https://10000.gov.tw」，僅此一家。若遇到不明網站要求輸入個資或帳號資料以領錢，絕對是詐騙，民眾務必提高警覺。

更多三立新聞網報導

高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗

戀愛9年未上壘！前女友回頭求當固炮 處男傻眼：欲火難耐 結局超展開

缺錢入八大！21歲妹做「這1事」身體虛弱 愧疚一輩子

比便當還便宜！他驚見「一晚86元」附早餐飯店 一票人敲碗 業者曝真相

