【普發現金】希望破滅！女大生1萬被他們拿走 補辦存摺結局超展開

財經中心／王文承報導

一名女子原本打算將普發現金一萬作為生活費，沒想到在完全不知情的情況下，家長早已將款項領走，甚至連郵局帳戶都不讓她使用。（圖／資料照）

普發現金一萬元從17日起開放ATM領取，截至今（19）日下午2時，已有211萬7665人完成領取。不過，一名女子卻遇上憤怒又無奈的情況。她原本打算將這一萬元作為生活費，沒想到在完全不知情的情況下，家長早已將款項領走，甚至連郵局帳戶都不讓她使用。更令她崩潰的是，補辦新存摺後才驚覺，自己過去的獎學金「每次入帳當天就被家長轉走」，讓她當場心寒。

一名女網友在網路論壇《Dcard》以「普發一萬被直接拿走」為題發文表示，家長不但提前替她申請入帳，款項在12日開始發放後卻一直沒有進入她自己的帳戶，她才覺得不對勁。直到13日查詢時才發現，一萬元已經匯入家長掌控的郵局帳戶，而那本存摺家長從不讓她碰。

原PO強調，她已滿18歲，本想將普發現金作為生活費使用，但卻被家長擅自拿走，而且家長前幾個月還曾向她借錢。無奈之下，她決定將家長手中的郵局帳戶掛失、補辦新的存摺。沒想到新的存摺到手後，她赫然看到多筆「完全不知道的獎學金」紀錄，而每筆款項都在入帳當天被家長轉走，讓她十分震驚。

她補充，自己的生活費不是家長提供，而是靠打工賺來的，最近手頭緊才一直期待普發一萬元能補貼生活，卻仍被家長拿走，讓她既無奈又心寒。

貼文曝光後，掀起網友熱議，「去台北地方法院按鈴控告」、「現在去把身份證健保卡都掛失補辦，你家長握有資料的通通補辦，然後再也不給他新資訊」、「如果已經滿18的話可以直接告」、「請叫他們快點把錢還回來，請先好聲好氣跟他們説溝通，如果不行 那就考慮報警提告處理喔」、「這個我建議提告了，不必要被親情綁架，畢竟這行為不是親人間會做的了」、「勇敢的說不，直接搬出去外面住，完全靠自己生活，然後提告」、「大義滅親 直接告」。

