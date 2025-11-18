【普發現金】普發現金快速入帳祕訣曝 官方認證了

財經中心／王文承報導

財政部提醒，若今日改用「登記入帳」方式，入帳速度更快。（圖／資料照）

普發現金一萬元自昨（17）日起開放ATM領取，截至今日下午4時，已有165萬6393人完成領取。不過，也有不少民眾因天氣轉涼、下雨不想出門領現。對此，財政部提醒，若今日改用「登記入帳」方式，入帳速度更快。

財政部指出，選擇「登記入帳」無需出門即可完成領取，並感謝金融機構全力協助，自今日起加速入帳作業。只要完成登記並經檢核資料無誤，晚上6時前完成登記者，當天即可入帳；若於6時後登記，則於次一營業日入帳。

財政部強調，登記系統將開放至明（115）年4月30日，24小時皆可上網辦理，資料均受嚴密保護，民眾可安心登記、輕鬆等待入帳。除了補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳外，也可上官網使用【查詢登記結果】功能掌握進度。

以下為登記入帳的3步驟：

1. 進入官網 https://10000.gov.tw，點選【登記入帳】。

2. 輸入資料：

本人領取：身分證／居留證號＋帳戶＋健保卡號皆需為本人資訊。

代領未滿13歲孩童：由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），輸入家長的身分證號與帳戶，孩童僅需填入健保卡號。

3. 確認資料後送出，即完成登記。

財政部提醒，務必認明普發現金唯一官網「https://10000.gov.tw」，網址結尾為政府機關專用「.gov.tw」，且「gov」前僅為一個「.」，不會多加其他英文字母或數字。

並再次強調，政府「不會主動」寄簡訊或Email通知領錢，也「不會」打電話要求前往ATM或網銀轉帳。若收到可疑訊息，請立即撥打165反詐騙專線求證。

