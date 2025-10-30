普發現金／現金入袋！1歲到100歲領錢方式全攻略 這篇請收藏

財經中心／師瑞德報導

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法，114年11月5日起開放登記。（示意圖／PIXABAY）

政府啟動「全民+1，政府相挺」普發現金計畫，預計發出新台幣1萬元現金給每位國人，不論年齡、不限所得，只要符合資格都能領。本次發放不採綁定消費，也不是數位券，而是真正的「現金普發」，因此讓不少人直呼「終於拿到實用的一筆錢」。但也因為可以領的族群廣、年齡層跨越大，從小朋友到年長者都納入，有不少人對於「怎麼領」、「誰可以代領」、「帳戶怎麼填」感到困惑。

廣告 廣告

這篇幫你一次整理清楚，誰會直接收到錢、誰要登記、13歲以下該怎麼領、13歲能不能自己處理，用最簡單的語言說清楚。

不用登記，直接入帳！這些人一毛錢也不會少

如果你平常就已經透過政府的補助、年金等方式在固定領錢，例如每月有勞保年金、國保補助、身心障礙津貼等，恭喜你！這次普發現金1萬元，政府會自動幫你匯到同一個帳戶裡，完全不需要你操作任何步驟。

💰直接入帳的族群包含：

領有勞保年金、職災年金

領有國民年金、老年補助

領有老農津貼、農民退休儲金

月領勞工退休金者

領有身心障礙補助、中低收入老人津

住在榮民之家、安置育幼機構的對象

政府外派人員及其具國籍的家屬

只要你是這些類別之一，而且過去撥款帳戶正常、沒有退匯或填寫海外帳戶的問題，就會在114年11月12日自動收到1萬元入帳。

提醒：如果你沒收到，可能是帳戶有錯、被列入不符條件名單，也可以改用登記或ATM方式補領。*

沒有定期領政府補助？你可以「登記入帳」、「ATM」、「郵局」三選一

如果你不是上述自動入帳的對象，就要自己選擇適合的方式領錢。

登記入帳：上網輸入帳號，錢會直接匯進戶頭

從114年11月5日起開放登記，先分流、後全面開放。你只要到普發現金網站https://10000.gov.tw/填上自己的身分證號、健保卡號、帳號，就能完成登記。錢最快11月11日入帳。

ATM領現：插卡就能領，跟提錢一樣簡單

從11月17日起，只要你有提款卡（銀行或郵局皆可），就可以在全國指定ATM插卡提領1萬元，不用提前登記。

郵局臨櫃：沒帳戶沒卡也能拿到

11月24日開始，如果你連帳戶都沒有，也沒有提款卡，也可以帶健保卡親自到郵局排隊領現金。

未成年人怎麼領？13歲是關鍵門檻！

這次的普發現金特別針對「未成年族群」做出三階段規劃：根據《民法》的行為能力分類，13歲是能不能自己處理財務的關鍵分水嶺。

未滿7歲：沒有行為能力，必須由父母或監護人代領。

7歲至未滿13歲：可選擇自己帳戶收錢，或由父母帳戶代領。

滿13歲以上：有基本理財能力，可以自行登記領錢、插卡提款或臨櫃辦理。

也就是說，如果你家孩子滿13歲，手上有帳戶或提款卡，可以自己處理登記、ATM或臨櫃。若沒有，也可以由爸媽代為陪同去郵局辦理。這個安排是為了防止詐領與錯誤入帳，也讓青少年能自己學會負責金錢處理。

一萬元怎麼領、怎麼用，政府給你自由選擇

這次的普發現金，不但不設排富門檻、不綁消費場域，也提供多元彈性管道供民眾領取。無論是靠政府津貼生活的長輩、剛滿13歲的青少年，或是不熟網路的中高齡者，只要掌握基本流程，就能輕鬆領到這筆現金。

行政院提醒，不會以簡訊、電話或LINE通知領錢或要求操作ATM轉帳，若遇可疑訊息，務必提高警覺，撥打165反詐騙專線查證，保護自己，也守住這筆補助。

【普發現金領取懶人包】

直接入帳｜完全不用登記

有領勞保年金、國保、老農津貼、身障補助、中低收入老人津貼、退役榮民等津貼者

時間：114年11月12日自動入帳

登記入帳｜先登記帳號，錢匯進來

時間：114年11月5日～115年4月30日

需上網登記：https://10000.gov.tw/

ATM領現｜插卡提錢最即時

時間：114年11月17日起

郵局臨櫃領現｜帶健保卡親自排隊

時間：114年11月24日起

年齡特別說明：

未滿7歲：由父母／監護人代領

7~12歲：可用自己帳戶領，也能請父母代領

滿13歲以上：可自行登記、ATM或郵局領現

如需更多資訊與登記操作指引，請認明唯一官方網站：https://10000.gov.tw/，慎防詐騙，確保權益不漏領、不被騙。

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法，114年11月5日起開放登記。（圖／翻攝自財政部網站）

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法，114年11月5日起開放登記。（圖／翻攝自財政部網站）

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法，114年11月5日起開放登記。（圖／翻攝自財政部網站）

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法，114年11月5日起開放登記。（圖／翻攝自財政部網站）

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法，114年11月5日起開放登記。（圖／翻攝自財政部網站）

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法，114年11月5日起開放登記。（圖／翻攝自財政部網站）

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法，114年11月5日起開放登記。（圖／翻攝自財政部網站）

「全民+1 政府相挺」普發現金上路，13歲以上未成年人可自行登記帳戶或提領現金，7到12歲可用自己或家長帳戶，未滿7歲由父母代領。除特定族群可直接入帳外，亦可選擇登記入帳、ATM、或郵局臨櫃三種領法，114年11月5日起開放登記。（圖／翻攝自財政部網站）

更多三立新聞網報導

懶人包／普發金「分齡領」！13歲以上未成年 領錢有三種管道

普發現金／錢錢到手怎麼花？最會花世代大PK 什麼都買什麼都不奇怪

普發一萬／人性大考驗！報復性消費當大爺還是捐給災民當善人？請選擇

開盤／台積電小漲護盤 大盤穩守28,400點 傳產續旺

