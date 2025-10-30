普發現金／現金增大術！1萬加碼變2萬 這招教你加碼抽iPhone、抽機票

財經中心／師瑞德報導

普發1萬元不再只是現金入帳，各大銀行紛紛祭出「加碼放大術」搶客！從抽iPhone 17、沖繩機票，到高額點數、刷卡金與現金回饋，ATM領現或登記入帳都能參加抽獎，最高甚至有機會讓1萬元翻倍變2萬元。選對帳戶，讓政府補助變身你的理財開關！（圖／財政部提供）

全民普發現金1萬元正式開跑，除了政府提供的三大領取方式：ATM領現、登記入帳、郵局臨櫃外，各大銀行也紛紛出招搶客，推出豐富加碼活動，從iPhone 17、雙人機票、刷卡金到現金抽獎、點數回饋等五花八門，讓普發現金最高可能放大變2萬元。TVBS新聞網為您一次整理台新、台北富邦、永豐、LINE Bank、元大與玉山銀行的加碼方案，民眾可依自身需求挑選最有感的金融夥伴。

台新銀行

台新銀行針對普發現金設計線上與線下雙軌優惠。11月17日至12月14日期間，只要透過台新ATM領現，就可參加「天天加碼抽大獎」，超過5,000名得主將獲得最高10,000點台新Point（1點=1元），再加贈超商、繼光香香雞、美廉社等優惠券。若選擇線上登記入帳，並於12月31日前成功入帳至台新帳戶，也可抽中10,000點台新Point，名額共3位。

此外，數位帳戶Richart也祭出新戶禮，11月30日前開戶並輸入專屬代碼「2025cash」，首次登入App即可獲得限量Richart行動電源；新戶於2026年1月5日前開戶成功者，子帳戶10萬元內可享3.5%利率。

台北富邦銀行

台北富邦銀行針對普發現金提供ATM與登記入帳雙重抽獎活動。ATM提領期間，只要至富邦ATM領取1萬元並綁定官方LINE帳號，就有機會抽中iPhone 17 Pro 256GB、mo幣最高1萬元。選擇登記入帳至富邦帳戶者，則可參加萬元現金抽獎，得獎金將直接匯入中獎者帳戶。

永豐銀行

永豐銀行推出高含金量抽獎，至12月31日前，凡透過永豐ATM領現，即可抽台北—日本沖繩雙人來回機票（2名）、大全聯1萬元禮券（5名）。若選擇登記入帳至永豐帳戶（含數位帳戶DAWHO），有機會抽中小蜜豐金Bee 16,888點（3名）或遠東SOGO 5,000元即享券（2名）。

永豐銀行表示，去年普發6,000元時，登記入帳與ATM領現合計占比超過六成，今年也期望透過加碼，讓民眾在實領現金外再享回饋，體現「Together, a better life」品牌精神。

LINE Bank

LINE Bank主打現金加碼與金融整合優惠，至12月31日止，登記普發現金入帳LINE Bank主帳戶，成功入帳者可獲1次抽獎機會，有機會抱回39,900元現金，新戶可再加碼1次抽獎機會。該行亦提供1.5%高活儲利率、4%刷卡回饋，以及基金/ETF申購零手續費等整合優惠，吸引年輕族群理財入門。

元大銀行

自11月5日至2026年2月28日，民眾若將普發現金登記入帳至元大銀行數位存款帳戶，或持金融卡至元大ATM提領，就可參與總獎金50萬元的抽獎活動。中獎者最高可抱走10萬元現金加碼金，加上原本1萬元普發金，等於最高能領到11萬元。

元大數位帳戶新戶則享有3%活儲利率、每月99次跨行免手續費，以及最高500元開戶任務回饋金等三大禮遇，鼓勵民眾加入元大生態圈。

玉山銀行

玉山銀行針對全新存戶推出數位帳戶任務挑戰。即日起至12月31日，首次同時開立新台幣與外幣數位帳戶，並輸入代碼「CASH10K」，完成指定任務即可獲得刷卡金800元，限量2萬名。

此外，不論新舊戶，只要於11月1日至12月31日間登記普發金入帳玉山帳戶，並完成LINE個人化通知綁定，即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 17 Pro、日幣10萬元或最高10,000元刷卡金。

民眾在領取1萬元普發現金時，不妨根據自身需求與習慣選擇合作銀行，加碼抽獎與優惠方案不僅讓現金變大，更展現金融科技的靈活應用。提醒民眾，登記入帳前務必確認帳戶資訊無誤，並透過官方網站辦理，謹防詐騙上當。

