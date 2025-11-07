普發現金 竹縣錄防詐宣導短片

新竹縣政府七日錄製防詐宣導短片，由新竹縣長楊文科與新竹縣警察局長林建隆親自上陣，提醒民眾保持警覺，謹防各類「假普發」詐騙手法。政府普發現金政策上路，近期卻有不肖詐騙集團趁機散布假訊息，以「政府普發現金，點此領取」為名，誘騙民眾點擊不明連結或提供個資。新竹縣政府特別製作防詐宣導短片，由縣長楊文科與警察局長林建隆親自上陣，提醒民眾保持警覺，謹防各類假普發詐騙手法。

宣導影片以簡短的實例開場，呈現民眾收到「政府普發現金」簡訊的情境，並由警察局長林建隆嚴正提醒「看起來是真的，其實是詐騙！現金還沒拿到，就有人被害上當！」畫面生動傳達詐騙訊息的危險與真實性。

新竹縣長楊文科強調，政府絕不會透過簡訊、LINE、Email或電話要求民眾點選連結或提供帳號密碼，呼籲大家收到可疑訊息應立即刪除，若仍感不放心，可撥打一六五反詐騙專線查證。

影片中同時展示了正確的領取方式，包括登入唯一合法網站「10000.gov.tw」、使用ATM介面及至郵局櫃檯辦理等安全管道。楊縣長也提醒「領錢不用急，冷靜三秒想一想」，別讓詐騙有機可乘。

新竹縣警察局長林建隆指出，近日於芎林鄉有一名婦人遭假檢警電話詐騙，以「普發現金一萬元」遭他人盜領為說詞，要求婦人線上報案，假檢警聲稱婦人涉及洗錢案要求監管帳戶，最終騙取婦人存摺及金融卡，婦人沒領到一萬元，存摺內新臺幣八十餘萬元還被詐騙車手提領一空，才警覺受到詐騙趕緊報案。新竹縣政府表示，其中「普發現金一萬元」最常見的手法為假檢警（假冒公務機構）、釣魚簡訊（惡意連結）及騙取金融帳戶詐騙。