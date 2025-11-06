【普發現金】第二日登記爆量 預登人數突破170萬創歷史新高

財經中心／王文承報導

今日輪到身分證字號尾數「2、3」的人登記，自昨日開放以來，截至目前已有1,708,640人完成登記。（圖／資料照）

全台民眾期待普發現金1萬元開跑，今（6）日輪到身分證字號尾數「2、3」的人登記，自昨日開放以來，截至目前已有1,708,640人完成登記。昨日上午8點開放登記身分證或居留證尾數為「0、1」的民眾，根據財政部統計，截至昨晚9時，已有超過104萬名民眾登記，若已錯過登記日期可於11/10日再次補登。

第二日登記爆量 預登人數突破170萬



行政院宣布，登記入帳11月5日開放預先登記、11月12日入帳，登記前5日採身分證或居留證尾數分流，11月5日「0、1」民眾登記，11月6日「2、3」，11月7日「4、5」，11月8日「6、7」，11月9日「8、9」。11月10日起不分尾數都可登記，11月13日開放查詢登記結果，系統會開放到明年4月30日，可以隨時上網登記。

11月5日：身分證／居留證號尾數 0、1

11月6日：身分證／居留證號尾數 2、3

11月7日：身分證／居留證號尾數 4、5

11月8日：身分證／居留證號尾數 6、7

11月9日：身分證／居留證號尾數 8、9

財政部也指出，只要在10日前登記成功，款項將會於11日晚間至12日陸續入帳，至於還未登記成功的民眾也別擔心，10日開始網站將會解除分流狀態，只要符合資格者都可以進入網站登記入，且本月17日起也將開啟ATM領現管道，24日起郵局也可以領取。

財政部先前就提醒，若民眾忘記在期限內完成領取1萬元現金，款項將直接視同捐贈國庫，無法再補發。民眾若是擔憂登記失敗1萬元因此充公，也可以於網站查詢登記結果，該服務將於114年11月13日起開放，當天可以在普發現金官網點選查詢登記結果→輸入本人/代領人身分證統一編號或居留證統一證號→輸入發放對象健保卡號→點選確認送出→完成查詢登記結果。

根據行政院資料顯示，登記入帳前5日採身分證或居留證尾數分流，且有3步驟，其中包括，準備本人、代領人身分證統一編號或是居留證統一證號；本人或代領人金融機構帳號；以及發放對象健保卡號。進入官網https://10000.gov.tw點選登記入帳，輸入資料確認後送出，登記立即完成。



