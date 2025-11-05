「普發現金」綠昔批今挺 楊智伃號召網友留言幫回憶過往言行

國民黨前發言人楊智伃。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

普發現金1萬元今起受理登記，原堅決反對的民進黨，也大肆宣傳。國民黨前發言人楊智伃今籲民眾，去曾反對普發現金，如今卻收割成果的綠營人士社群發文底下留言，提醒他們曾說的話。

楊智伃細數，國民黨年中推動普發現金一萬塊政策時，行政院長卓榮泰曾批「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」；時任民進黨祕書長林右昌說藍白立委無視憲政、破壞權力分立，強硬通過「普發現金」法案，稱普發現金是「用你的錢買你的票」。

廣告 廣告

楊智伃說，民進黨立委沈伯洋也批普發 1 萬元是「共產黨的招，先窮台，再統一」；時任民進黨黨團書記長吳思瑤也酸是「花你我的錢救他的罷免，政策買票是國民黨 DNA」。

楊智伃揶揄，如今綠營人士對過往反對普發現金言行，不知道是忘記了，還是害怕想起來？

楊智伃表示，感謝國民黨黨團與民眾黨一起努力，提案藍委王鴻薇在推進政策的過程中更是受到不少委屈。

楊智伃說，從昨晚開始，一堆民進黨民代、黨工職開始割稻尾，在脆上還看到民進黨副秘書長aka論文抄襲被撤銷學位的北海小抄人何博文，喜滋滋作圖宣傳普發現金一萬塊的政策，印證民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政。

更多太報報導

4年黨副主席生涯落幕 連勝文肯定朱立倫不分區立委提名杜絕金錢交易

分析／「反朱派」重掌國民黨喊「團結」 應先從正視朱立倫任內政績開始

分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料