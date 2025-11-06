普發現金一萬上路 竹市啟動「防詐行動」
[NOWnews今日新聞] 中央普發現金1萬元政策正式上路後，近期全台已有不肖詐騙集團假冒財政部網站、寄送釣魚簡訊，甚至在社群平臺刊登虛假廣告，謊稱可「領取補助」或「協助登錄」，誘騙民眾點擊不明連結、輸入個資與帳號密碼。對此，為防範詐騙集團趁機作亂，新竹市政府今（6）日表示，超前部署啟動「普發現金1萬」防詐宣導行動，全面強化市民防詐意識，守護市民財產安全。
新竹市代理市長邱臣遠表示，市府各局處已全面動員，整合警察、教育、衛生等資源，以多元通路、跨域合作的方式推動防詐宣導，將防詐資訊傳遞至社區、校園、醫療院所與日常生活場域，落實「防詐零死角」的目標。邱代理市長也提醒民眾，政府不會以簡訊、電話或社群訊息要求提供個資或操作ATM，呼籲市民提高警覺，遇有疑慮應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免落入詐騙陷阱。
警察局表示，為提升宣導能量與可視效果，已於局本部正門口設置LED宣導燈箱，以高亮度影像與防詐圖文提醒民眾提高警覺；並設置防詐投射燈，夜間持續播放「普發現金1萬」防詐圖像，透過圖像化、視覺化方式強化識詐印象，展現市府防制詐騙的決心與行動力。
警察局說明，為拓展宣導觸角，特別製作「普發現金1萬」防詐海報，清楚列出常見詐騙手法與防範要領，並與教育處及轄內五所大專院校合作，張貼於校園公告欄、宿舍及師生活動中心等人潮聚集處，向學生族群宣導正確防詐觀念。同時與衛生局合作，將防詐海報張貼於各大醫療院所候診區及衛生所，並協調醫療院所同步播放中央推播之識詐影音，讓防詐資訊深入長者與家庭主婦等族群日常生活場域，實現「防詐無死角」的宣導目標。
警察局指出，根據「165打詐儀錶板」統計，今年10月份新竹市受理詐欺案件374件，財損金額約新臺幣1億9,287萬元，與去年同期相比，受理件數與財損金額分別下降18.52%與23.06%。目前尚未接獲任何與「普發現金」相關詐騙報案，警方將持續針對新興詐騙手法加強偵防與宣導，全力防堵詐騙風險。
警察局提醒，政府絕不會要求民眾加入Line@官方帳號、點擊不明連結或以電子支付方式領取1萬元。「普發現金1萬」唯一官方網站為( 10000.gov.tw )。若接獲「點擊連結登錄」、「電話協助至ATM操作」或「代領普發現金」等可疑訊息，務必提高警覺，切勿提供個資或依指示操作。市府將持續透過多元宣導與科技偵查，全力守護市民財產安全。
