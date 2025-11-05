普發現金一萬元今起登記 楊智伃狠酸：沈伯洋曾說這是共產黨的招
普發現金一萬元今（5日）起正式開放登記，身分證尾數為「0、1」的民眾可上「10000.gov.tw」進行登記。國民黨前發言人楊智伃酸說，昨晚起便有民進黨民代、黨工職開始割稻尾，實際上民進黨曾酸說普發現金是國民黨是藉此騙票，民進黨立委沈伯洋還說這是「共產黨的招」，不知道民進黨是忘記了、還是害怕想起來？
今早開始登記普發現金一萬塊，楊智伃說，這要感謝國民黨黨團與民眾黨一起努力，提案人、國民黨立委王鴻薇在推進政策的過程中更是受到不少委屈。而從昨晚開始，一堆民進黨民代到黨工職開始割稻尾，但大家對於民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政，完全不買單。
楊智伃說，要幫大家回憶一下，針對國民黨提的普發現金一萬塊政策，民進黨黨工職、民代、行政官員曾說過什麼金句。行政院長卓榮泰曾說是「天人交戰」、「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」；時任民進黨祕書長林右昌也曾指藍白立委無視憲政、破壞權力分立，強硬通過「普發現金」法案，企圖政策買票，以逃避罷免，並呼籲選民認清普發現金是「用你的錢買你的票」，國民黨是在畫大餅騙票。
楊智伃提及，沈伯洋也曾批評藍白以人數優勢三讀通過後，稱「藍營癱瘓政府有3招」，並將普發一萬元形容為「共產黨的招」；民進黨團更是指藍白「違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免」。當時沈伯洋還重申，普發一萬是「共產黨的招，先窮台，再統一」；另外，民進黨立委吳思瑤也曾形容是「花你我的錢救他的罷免，政策買票是國民黨DNA。」
楊智伃說，針對那些說普發現金是違憲亂政、舉債破百億、債留子孫、先窮台再統一、救罷免、政策買票等的綠營民代，歡迎所有人去他們收割政策的文底下留言這些他們曾說過的話，「不知道他們是忘記了，還是害怕想起來？」
更多鏡報報導
普發一萬元懶人包！首波線上今日起登記 最快11日就能入袋
普發1萬元現金線上登記前5天會分流 你要看對身分證尾數才能更快領錢
普發現金一萬11/5開跑！財政部呼籲：「4網站」是假的勿受騙
其他人也在看
美經濟「未爆彈」曝光！聯準會鮑爾警告 最害怕就業災難
美國經濟出現分裂警訊，低收入者與年輕人族群面臨越來越沉重的壓力，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告，強勁的經濟成長掩蓋基層脆弱，密切關注企業停止招聘甚至裁員的消息。與此同時，連鎖餐飲品牌Chipotle也提出相同看法，低收入與年輕族群顯著縮減消費。中時財經即時 ・ 1 天前
民主黨再下一城！謝里爾當選紐澤西州州長 延續藍色執政
美國民主黨籍聯邦眾議員謝里爾（Mikie Sherrill）4日在紐澤西州州長選舉勝出，擊敗共和黨候選人夏塔雷利（Jack Ciattarelli），成為該州史上首位女性的民主黨州長，並延續民主黨在該州執政。中天新聞網 ・ 2 小時前
黃明志涉謝侑芯命案！「最強女優」疑3月伴遊 心碎喊：我是沒死去的之一
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，女方陳屍在馬來西亞酒店浴缸，黃明志則在匆忙離開現場時被警方攔下，當場逮補，還在現場搜出毒品、壯陽藥，黃明志也坦承和謝侑芯共度一晚，目前案件還在調查中，但黃明志模糊不清的態度已經引發外界不滿砲轟。「最強女優」翁雨澄也在社群平台透露自己曾有受邀去馬來西亞，「原來我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了。」引發網友猜測發出邀約的就是黃明志。鏡報 ・ 1 天前
紐約市長選舉明登場！左派議員曼達尼民調領先 川普嗆當選撤聯邦補助
美國「大蘋果」紐約市，當地時間４日將選出新市長！三名候選人當中，代表民主黨的34歲左派議員曼達尼（Zohran Mamdani），民調遙遙領先，有望成為紐約市有史以來最年輕市長，同時也是首位南亞裔與穆斯林市長。不過，自稱「社會主義者」的曼達尼上台，恐怕一開始就面臨艱鉅挑戰，因為美國總統川普已放話，若紐約市膽敢選出曼達尼當市長，他就會撤回聯邦資金補助。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／不畏川普威脅！紐約飆出超高投票率 民主黨曼達尼當選紐約市長
34歲的民主黨籍曼達尼（Zohran Mamdani），贏得紐約市長大選，正式成為全美最大城市的新任市長。曼達尼以關注勞工與中產階級議題為主軸，搭配強烈的個人魅力，從一場原本不被看好的選戰中脫穎而出，成功打進全國媒體焦點。這次他擊敗前紐約州長古莫（Andrew Cuomo），粉碎對方政治回歸的夢想。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
美地方選舉重擊川普！紐澤西州長再由民主黨拿下 罕連三屆同黨執政
美國地方選舉當地時間4日展開，繼維吉尼亞州州長由民主黨的史班柏格拿下後，最新消息指，民主黨謝里爾（Mikie Sherrill）當選紐澤西州長、民主黨曼達尼也當選紐約市長，給川普政府重重打擊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 1 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 3 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 4 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 5 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 19 小時前