普發現金一萬元今起登記 楊智伃狠酸：沈伯洋曾說這是共產黨的招

普發現金一萬元今（5日）起正式開放登記，國民黨前發言人楊智伃酸說，昨晚起便有民進黨民代、黨工職開始割稻尾。（資料照片／鄒保祥攝）

普發現金一萬元今（5日）起正式開放登記，身分證尾數為「0、1」的民眾可上「10000.gov.tw」進行登記。國民黨前發言人楊智伃酸說，昨晚起便有民進黨民代、黨工職開始割稻尾，實際上民進黨曾酸說普發現金是國民黨是藉此騙票，民進黨立委沈伯洋還說這是「共產黨的招」，不知道民進黨是忘記了、還是害怕想起來？

今早開始登記普發現金一萬塊，楊智伃說，這要感謝國民黨黨團與民眾黨一起努力，提案人、國民黨立委王鴻薇在推進政策的過程中更是受到不少委屈。而從昨晚開始，一堆民進黨民代到黨工職開始割稻尾，但大家對於民進黨前後不一、政治影響政策的雙標施政，完全不買單。

廣告 廣告

楊智伃說，要幫大家回憶一下，針對國民黨提的普發現金一萬塊政策，民進黨黨工職、民代、行政官員曾說過什麼金句。行政院長卓榮泰曾說是「天人交戰」、「普發現金違憲」、「舉債破百億、債留子孫」；時任民進黨祕書長林右昌也曾指藍白立委無視憲政、破壞權力分立，強硬通過「普發現金」法案，企圖政策買票，以逃避罷免，並呼籲選民認清普發現金是「用你的錢買你的票」，國民黨是在畫大餅騙票。

楊智伃提及，沈伯洋也曾批評藍白以人數優勢三讀通過後，稱「藍營癱瘓政府有3招」，並將普發一萬元形容為「共產黨的招」；民進黨團更是指藍白「違法違憲、債留子孫，舉債發現金救罷免」。當時沈伯洋還重申，普發一萬是「共產黨的招，先窮台，再統一」；另外，民進黨立委吳思瑤也曾形容是「花你我的錢救他的罷免，政策買票是國民黨DNA。」

楊智伃說，針對那些說普發現金是違憲亂政、舉債破百億、債留子孫、先窮台再統一、救罷免、政策買票等的綠營民代，歡迎所有人去他們收割政策的文底下留言這些他們曾說過的話，「不知道他們是忘記了，還是害怕想起來？」



回到原文

更多鏡報報導

普發一萬元懶人包！首波線上今日起登記 最快11日就能入袋

普發1萬元現金線上登記前5天會分流 你要看對身分證尾數才能更快領錢

普發現金一萬11/5開跑！財政部呼籲：「4網站」是假的勿受騙