普發現金一萬元刺激買氣 台南購物節推限時加碼抽獎序號四倍送

台南購物節推出「會員回娘家」專屬回饋，只要在活動期間登入平台、更新資料，就有機會在本月卅日抽中iPhone手機或萬元大禮包。（經發局提供）

記者陳佳伶／新營報導

把普發現金帶來台南消費，市長黃偉哲宣布十九日至二十三日推出「台南購物節 × 普發萬元」限時加碼活動，只要到特約店家消費並完成登錄，即可享有抽獎序號四倍送，等於消費滿五十元就能獲得四組抽獎序號，即使小額消費，也能大大提高中獎機會。

黃偉哲表示，普發一萬元是刺激買氣的最佳時機，希望藉由「加倍回饋」吸引民眾來台南消費，不只買得開心，也抽得過癮。

此次合作店家涵蓋百貨商圈、連鎖賣場、人氣美食、文創選品與日常生活用品，無論專程來台南旅遊或週末逛街消費、都能累積更多幸運序號。

經發局長張婷媛說，台南購物節也推出「會員回娘家」專屬回饋，只要在活動期間登入平台、更新資料，就有機會在本月卅日抽中iPhone手機或萬元大禮包，回饋支持購物節的忠實會員。

台南購物節搭配普發現金政策，邀請全國民眾把普發現金帶來台南消費，花越多、序號越多、中獎機會越多，更多活動內容與合作店家資訊，可上台南購物節官方網站查詢。