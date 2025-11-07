普發現金一萬元將入帳！ 人安基金會籲捐10%小確幸支持「寒士吃飽30」





隨著政府普發現金一萬元即將上路，為全民帶來一份意外的小確幸。人安基金會6日發起公益行動，邀請民眾將這份幸福延伸出去，捐出其中的10%（1,000元），支持「寒士吃飽30」歲末送暖行動，用幸福回饋社會。

人安基金會表示，這筆捐款將能幫助街頭朋友、清寒長輩與弱勢家庭安心迎新年。此筆捐贈不僅能作為年度綜所稅的扣抵項目，讓善意同時帶來心靈與實質的回饋；參加者還可索取人安基金會【幸福日誌本】乙本，結合開運小語與生活記錄頁面，邀請大家在書寫生活的同時，也留下關懷與行善的足跡。

邁入第36年，「寒士吃飽30」盼各界送暖

「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，是幫助弱勢族群度過寒冬的重要力量。人安基金會表示，民眾無論是選擇犒賞自己、與朋友聚餐，或是規劃小旅行，若能分出部分心意投入公益，就能讓幸福的能量流動，讓社會的光更亮一些。

基金會邀請您一同分享普發金，響應愛心年禮每份800元、應急紅包600元，或每月918元「拉一把」常年服務，把幸福放大，把愛延伸，讓善意在城市中持續發光，讓寒冬變得更有溫度。

