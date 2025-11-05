普發現金一萬元登記開跑 麗尊酒店推「萬元經典宴」搶商機

▲高雄麗尊酒店推出「萬元經典幸福饗宴」，包含《六福鴨饗宴》與《鵝香五彩宴》兩組宴席，搶攻普發一萬商機，即日起至12月31日開放預訂。

【記者 王靚慧／高雄 報導】政府普發現金一萬元今（5）日開始開放登記，可望帶動國內餐飲、旅遊消費市場升溫，看準這波普發一萬商機，高雄麗尊酒店今日起推出「萬元經典幸福饗宴」，包含《六福鴨饗宴》與《鵝香五彩宴》兩組宴席，每組均有麗尊未曾公開列在菜單的「隱藏版料理」，讓賓客在熟悉的味道中品嘗驚喜，邀請大家宴請親友，投資幸福。

麗尊推出的兩組宴席以「經典復刻 × 幸福升息」為概念，其中《六福鴨饗宴》以櫻桃鴨三吃為主軸：從「蔥油玉露蒸金瓜澎湖海石斑」的鮮甜開場，到「XO 醬鴨柳天使細麵」展現中西合璧的巧思，最後以「麻油老薑凍豆腐鴨骨湯」為整席畫上暖心句點。搭配枸杞百合野菌時蔬與芙悅鴛鴦美點（豆花、抹茶紅豆涼糕），以食補與幸福兼具的味道收尾。

另一組《鵝香五彩宴》則展現師傅的創意與地方情懷：前菜「迎賓舞彩蝶」融合甘露梨配烏魚子、金沙魚皮與家常醬香花生，呈現高雄人的人情與豪氣。主菜部分以「脆皮上庄京醬燒鵝片」為主角，現場片鵝展現港式功夫，再以「錦繡花雕蒸大蝦」與「紹菜鵝骨米粉湯」收尾，搭配「黃金流沙球」與「芋泥珍圓露」作為甜點，在鹹香與甜潤之間收束圓滿。

麗尊酒店餐飲總管理處張智堯經理表示，本次推出的「萬元經典幸福饗宴」以頗受喜愛的明爐櫻桃鴨及隱藏版的港式燒鵝為主角，櫻桃鴨三吃之一的「XO 醬鴨柳天使細麵」是融合中西式的料理，而「麻油老薑凍豆腐鴨骨湯」則讓大家在進入秋冬的季節中享受食補的溫暖。另外燒鵝三吃原本是麗尊的隱藏版菜單，本次直接推出讓大家都可以享用。

麗尊酒店表示，麗尊陪伴高雄人近三十年，是許多家庭團圓喜宴的共同回憶，本次活動結合政策時事與節氣文化，希望以「幸福升息、讓愛流動」為出發點，讓民眾不僅感受到味覺上的滿足，也能讓親友團聚成為最穩定的投資。「萬元經典宴」即日起開放預訂，活動至2025年12月31日。（圖／記者王靚慧攝）

