普發現金一萬元詐騙300萬 士檢聲押禁見獲准

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

政府普發現金一萬元敲定後，詐騙歹徒就蠢蠢欲動，士林地檢署就查獲一名張姓嫌犯，假冒郵局人員及假檢警詐騙婦人300萬元，日前指揮警方逮捕張嫌後，認其涉犯組織犯罪、詐欺等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，士林地院開庭後，裁准羈押禁見。

士檢指出，詐騙集團成員在10月間假冒郵局人員致電被害人，謊稱有人冒用被害人名義申辦「普發現金一萬元」，再假冒檢警名義，以涉嫌洗錢為由，向被害人詐騙新臺幣300餘萬。

檢察官郭宇倢指揮台北市警士林分局前往桃園市執行搜索1處，並帶回涉案之張姓嫌犯，並查扣手機、SIM卡、金融卡與筆電等證物。張男落網後供稱，自己透過網路找這類工作，依上級指示前往取款，每筆可獲利10萬元，至於收來的300萬元已全額上繳給幕後集團。

檢察官訊問後，認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、詐欺犯罪危害防制條例第44條第1項第1款、刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯證人及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

士檢呼籲普發現金登記已經開始，為免詐欺集團利用政府美意詐取財物，請民眾提高警覺，避免受騙，如收到「普發現金一萬元」相關可疑電話、訊息或通知，若有疑慮，可撥打內政部警政署反詐騙諮詢專線「165」查詢，或撥打財政部的諮詢專線「1988」查詢。本署亦將持續追查此類詐欺案件，嚴查相關不法犯行，不讓政府普發現金之美意，成為詐欺集團覬覦之目標。

照片來源：經濟部商業發展署

