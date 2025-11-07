普發現金一萬登記開跑，雲林縣議會直播平台宣示全員防詐護荷包。（記者陳正芬翻攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣為強化全民防詐意識，議會總質詢中，誠信聯盟黨團議員運用議會直播平台進行「普發現金一萬」防詐質詢，並邀請縣長張麗善、警察局長黃富村及刑警大隊長楊承璋共同宣導，向全縣鄉親說明詐團可能結合普發一萬題材更新手法對民眾進行詐騙，提醒鄉親提高警覺。

楊承璋大隊長指出，目前全國有四位民眾因欲領取普發一萬元而受騙，歸納出二種詐騙手法，一、結合假檢警：歹徒假冒公務機關、假檢警等單位來電，向被害人稱你的一萬元已發放完畢，謊稱個資外洩，遭冒用來申辦金融帳戶，涉嫌詐欺、洗錢等案件，需配合檢警清查金流、帳戶監管等偵查行動，利用被害人恐慌無助要求交付存摺、提款卡、密碼，一旦交付，就被詐團提領一空。

二、傳送詐騙簡訊、郵件（釣魚網站連結）：詐騙集團假冒「普發現金政府機關」發送詐騙簡訊、郵件，夾帶釣魚網站連結，誘導急需領取一萬元的民眾點擊，輸入個資、電話、金融帳號，之後傳送OTP簡訊碼給被害人，一旦把OTP號碼提供對方，被害人帳戶內的所有款項，就會被詐團網銀轉帳，盜領一空。

議員陳永修、蔡東富及鍾明馨皆指出，「普發現金一萬元」議題攸關全民權益，縣府應積極防範詐騙，建議結合各局處各類活動中加強宣導。詐騙手法推陳出新，運用議會直播平台宣導防詐議題，讓全縣近六十六萬鄉親同步收看，讓雲林成為全國最安全的縣、讓大家領錢不受騙、幸福又安心。

張麗善感謝警察同仁長期在治安、防詐等工作上的努力。詐騙無孔不入，治本在提升民眾防詐免疫力，提醒鄉親牢記「防詐四不原則」，不點–非官方網站「10000.gov.tw」都不點。不填–個資、帳號、密碼不亂填。不轉–可疑訊息不要亂轉傳。不匯–任何理由要你匯款，就是詐騙。養成「先懷疑、再查證」的反射意識，遠離詐騙陷阱。已指示各局處活動中同步防詐宣導，讓鄉親在領錢前先學會「識詐」，讓普發現金發得順、用得安心、沒有人受騙，共同守護鄉親辛苦錢。

雲林縣警局全面清查，尚無縣民受害，並組成專案小組同步啟動主動蒐報假訊息，涉詐門號斷話、社群平台貼文下架、詐騙帳號停權等機制，遇案即時偵辦並發布破案新聞，以達嚇阻效果，守護鄉親安全。