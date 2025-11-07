圖說: 普發現金一萬登記開跑 雲林議會直播平台宣示全員防詐護荷包

【記者羅伯特/綜合報導】

為強化全民防詐意識，雲林縣議會於114年11月6日總質詢期間，由誠信聯盟黨團陳永修、蔡東富、鍾明馨等議員運用質詢時間，在議會直播平台進行「普發現金一萬」防詐質詢。現場邀請縣長張麗善、警察局局長黃富村及刑警大隊長楊承璋共同宣導，透過議會直播向全縣鄉親說明詐團可能結合普發一萬題材更新手法對民眾進行詐騙，宣示議會、縣府與警察局對防詐工作的重視，並將全程影像剪輯製成防詐影片，持續推播至各鄉鎮市社群平台，擴大宣導成效。

本次宣導以「普發現金一萬」為時事主軸，圖解「假檢警」、「釣魚簡訊、假網站」兩大詐騙手法，提醒民眾務必提高警覺。楊承璋大隊長指出，目前全國有4位民眾因欲領取普發一萬元而受騙，歸納出2種詐騙手法：

一、結合假檢警：

歹徒假冒公務機關、假檢警等單位來電，向被害人稱你的一萬元已經發放完畢，謊稱個資外洩，遭冒用來申辦金融帳戶，涉嫌詐欺、洗錢等案件，需配合檢警清查金流、帳戶監管等偵查行動，利用被害人恐慌無助要求交付存摺、提款卡、密碼，一旦交付，就被詐團提領一空。

二、傳送詐騙簡訊、郵件（釣魚網站連結）：

詐騙集團假冒「普發現金政府機關」發送詐騙簡訊、郵件，夾帶釣魚網站連結，誘導急需領取一萬元的民眾點擊，輸入個資、電話、金融帳號，之後傳送OTP簡訊碼給被害人，一旦把OTP號碼提供對方，被害人帳戶內的所有款項，就會被詐團網銀轉帳，盜領一空。

雲林縣警察局已全面清查，尚無縣民受害，並組成專案小組同步啟動主動蒐報假訊息，涉詐門號斷話、社群平台貼文下架、詐騙帳號停權等機制，遇案即時偵辦並發布破案新聞，以達嚇阻效果，守護鄉親安全。

張麗善縣長表示，感謝警察同仁長期在治安、防詐等工作上的努力。詐騙訊息無孔不入，治本之道在於提升民眾的防詐免疫力。她提醒鄉親牢記「防詐四不原則」-不點：非官方網站「.gov.tw」都不點。不填：個資、帳號、密碼不亂填。不轉：可疑訊息不要亂轉傳。不匯：任何理由要你匯款，就是詐騙！養成「先懷疑、再查證」的反射意識，才能遠離詐騙陷阱，安心領取政府補助。

蔡東富及鍾明馨兩位議員指出，「普發現金一萬元」議題攸關全民權益，縣府應積極防範詐騙，讓民眾免於受害，並建議結合各局處在各類活動中加強宣導，提醒鄉親提高警覺。

縣長張麗善回應，防詐工作不是警察局單一單位的責任，已指示各局處在舉辦活動時同步融入防詐宣導，讓鄉親在領錢前先學會「識破詐騙」，把詐騙阻絕於源頭。縣府目標明確——讓普發現金發得順、用得安心、沒有人受騙，共同守護鄉親的辛苦錢。

警察局長黃富村表示，感謝縣長及各位議員在議會關心詐騙議題，共同推動全民識詐運動。警察局將持續加強查緝詐騙集團，今年1月至今已破獲135件788人，強勢掃蕩詐團，展現打詐決心。

另依據警政署「165打詐儀錶板」統計，今(114)年10月份雲林縣詐欺案件受理284件，較去(113)年10月份382件減少98件(-25.65%)，財損6031.5萬元較去年1億1598.6萬元減少5567.1萬元(-48%)，顯示防詐成效逐漸擴大。

陳永修議員表示，詐騙手法推陳出新，這次運用議會直播平台宣導「普發現金一萬」防詐議題，讓全縣近66萬鄉親同步收看，提高防詐宣導覆蓋率。希望各位鄉親一定要記得普發一萬「假檢警」、「釣魚簡訊、假網站」之詐騙手法及縣長提醒的「防詐四不原則」，遇到可疑訊息一定要撥打165查證或打110報案，讓雲林成為全國最安全的縣、讓大家領錢不受騙、幸福又安心。