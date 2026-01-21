普發現金一萬 台中會加碼5萬嗎？盧秀燕回應了

台中市長盧秀燕。（圖／東森新聞）





農曆新年快到了，大家最期待的莫過於紅包行情，近期全台各縣市為了讓市民有感，紛紛討論起加碼小確幸。台中市的政壇最近也為了這件事吵得不可開交，民進黨台中市長參選人何欣純率先開砲，主張當選後要實施城市紅利共享，讓每位市民都能領到現金。對此，台中市長盧秀燕在今日（21日）正面表態，雖然她直言有錢當然也想大方發紅包，但話鋒一轉卻揭露了台中市目前面臨的財政大缺口。

補助款大砍百億預算

台中市議會今日召開臨時會，面對民眾黨籍市議員江和樹詢問是否有機會比照其他城市普發現金，盧秀燕大吐苦水。她指出台中市115年度的預算其實非常吃緊，因為中央政府在這一年度大砍了台中市157億元的補助款。盧秀燕無奈地表示，市府現在連預算在哪都還在發愁，甚至連為了照顧孩子、今年預計增加的學校營養午餐補助，可能都得面臨舉債的窘境，在這種自顧不暇的情況下，要普發現金確實有極大難度。

財劃法成為台中市領錢的救命關鍵

雖然預算卡關，但盧秀燕也並未把話說死，她強調普發現金計畫能否推動，關鍵球其實在中央政府手中。盧秀燕直指目前的財政收支劃分法對地方政府並不公平，如果中央政府願意依照國民黨團提出的修正版本，將資源重新分配並撥補給台中市數百億元的經費，那麼市民人人領紅包的想法就有機會實現。

藍綠大戰

這場領錢大戰也意外引爆了市長選戰的前哨火花，民進黨台中市長參選人、立委何欣純喊出城市紅利共享的口號，承諾「經濟成果，市民共享！市長換欣，普發現金！」。而盧秀燕則透過議會質詢，將問題導向中央補助不公與法規限制，試圖把發錢的壓力球丟回給中央政府。兩方陣營在春節前夕針對紅包議題過招，不僅讓市民看得眼花撩亂，也讓財劃法的修法進度再度成為政壇焦點，雙方都在爭奪誰才是真正能幫市民爭取福利的代言人。

卓榮泰談普發1萬

其實在行政院去年11月啟動普發現金1萬元作業後，民眾對於2026年是否會再次收到政府發放的現金感到高度關注。對此，行政院長卓榮泰去年11月25日曾回應，即使稅收數超過預算數，也不應該「定額放在普發現金」，因為國家有更重大的需求。他舉例，像是國家安全、救災準備、科技發展等，都是國家優先考量的項目。

卓榮泰當時強調，即使稅收數超過預算數，也不應該把它定額放在普發現金，如果政府能橫平性地考量，國家才能有整體性、向國外競爭的實力。他總結，當稅收的實徵增數超過預算數時，要依照國家最需要的實際用途，做全盤性的規劃。

