普發現金一萬 國聯飯店買萬送萬普發金放大住房餐飲禮遇專案

【陳揚盛／綜合報導】隨著「普發現金一萬」拍板定案，各行各業紛紛推出相關普發優惠。坐擁「大巨蛋第一排」的國聯飯店，即日起至12/30推出買萬送萬，普發金放大禮遇專案，「國聯景觀套房一泊二食」買萬送萬，每房每晚包套原售價2萬7000元，現優惠價1萬元 (含稅、服務費)，套裝內容包括國聯景觀套房入住一晚（面Taipei 101景觀）、板石咖啡廳自助式早餐二客、冠軍牛肉麵二客，國聯景觀套房含早餐住宿券一張。

餐飲則推出「米其林新入選北馥樓烤鴨四人餐」二套一萬，包括北馥樓四人份烤鴨餐，原價二套含稅1萬2276元，優惠價二套含稅1萬元。兩大專案將台北城市天際線景觀房、台北牛肉麵節冠軍牛肉麵、米其林新入選餐廳料理等亮點特色納入其中，一次享有台北獨有的體驗，也創造特色鮮明的旅行新玩法。

隨著遠東Garden City「光之花園」啟用，串聯台北大巨蛋、松菸的休閒生活圈日益茁壯，並逐步形成結合休閒娛樂、設計、藝文與消費生活的新軸線。精準掌握這波發展契機，斥資三億多進行改裝優化陸續完成的國聯飯店，專案入住的「國聯景觀套房」，空間以開放式設計展現飯店一貫的流暢風格，浴室延續國聯強調的視覺穿透與開放格局，讓賓客在放鬆時仍能感受台北的脈動。大片窗輕鬆將台北101、大巨蛋、國父紀念館、Taipei Sky Tower等指標性勝景納入眼下，延展台北獨有的天際線景觀。

「國聯景觀套房一泊二食」住房專案包含兩客冠軍牛肉麵，是台北市牛肉麵國際大賞的金牌作品。國聯大飯店提供

入住期間享受的「SLATE CAFE板石咖啡廳」自助式早餐，為六月新開幕的東區「植」感餐廳，料理風格結合世界風味與在地精神，從晨光帶來風味小寰宇輕食。一泊二食除早餐外，納入可謂台北美食代表之一的牛肉麵，無論是番茄、紅燒或清燉風味的冠軍牛肉麵都是台北市牛肉麵國際大賞的金牌作品，讓旅客住宿期間品嚐在地經典風味，為旅程帶來更美好的印記。普發金放大優惠專案的買萬送萬，另可獲得國聯景觀套房住宿券一張(含自助式早餐)，邀請旅人再度來台北旅行體驗城市中的悠然與美好。

放大萬元普發現金，只要來到國聯大飯店北馥樓點兩套米其林推薦烤鴨四人餐，優惠價1萬元。國聯大飯店提供

以「眾多江浙經典美食，也在菜色設計傾注創意」與「多個獨立包廂，其中一個可欣賞臺北101的景致」獲《臺灣米其林指南》青睞並於七月入選推薦的北馥樓中餐廳，菜色既融合古法工藝，又展現深厚廚藝底蘊的細膩創意。此次推出烤鴨四人餐二套原售價1萬2276元，優惠價1萬元(含稅、服務費)活動，讓親朋好友輕鬆相聚，細品飯店美饌與設計感氛圍。

國聯大飯店北馥樓獲米其林入選餐廳推薦，其中包廂更可欣賞臺北101景致。國聯大飯店提供

需提前三日預訂的招牌「桂花片皮烤鴨」是饕客指定必點，加入桂花蜜醃製的烤鴨，增添了幾分清淡花香。烤鴨四人餐便將桂花片皮烤鴨三吃手法呈現，基本款的鴨捲餅佐以調和桂花醬及冰糖特製的桂花冰梅沾醬一同入口，其他如京醬炒鴨架、淮揚濃湯燉鴨架等，三種做法帶出鴨肉料理的極致享受。同時還可品嘗到杭式鳳尾子魚、蟹粉豆腐、老雪菜乾煸鮮筍、季節時蔬、麻糬豆沙鍋餅等，道道經典，每位另贈自製功夫烏梅汁乙杯。

國聯大飯店坐落於台北市東區黃金地帶，緊鄰台北大巨蛋、松山文創園區。國聯大飯店提供

國聯大飯店「國聯景觀套房一泊二食」買萬送萬住房專案，贈送板石咖啡廳自助式早餐二客，讓賓客在享用匯聚多國料理的精緻早餐後，可以元氣滿滿的展開新旅程。國聯大飯店提供

