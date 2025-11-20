【普發現金】詐團想撈錢等過年？釣魚網站再現 財政部示警：5網址勿點

財經中心／王文承報導

詐騙集團又蠢蠢欲動！財政部表示，11月18日晚間及11月19日下午透過即時監控機制共發現5個偽冒「全民＋1 政府相挺」普發現金網址或LOGO之網站（10000gov[.]vip、10[.]000gov[.]tw、154-219-97-183[.]cprapid[.]com、jdgj[.]site及subsidy1[.]carrd[.]co），該部隨即於11月19日依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

詐騙又出現 財政部公開普發1萬5釣魚網站



為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關（構）防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似之偽冒網址或LOGO，如發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益，面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。

財政部再次說明，「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

