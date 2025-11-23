【普發現金】郵局臨櫃領現 1292據點開跑時間曝！身分證尾數分流一次看
財經中心／王文承報導
普發一萬元現金將從17日起開放ATM領取，已有1118萬人成功入袋。財政部表示，民眾目前可透過官網登記入帳或直接至ATM提領；自11月24日起，全台1292間郵局也將開放臨櫃領現，首週將依身分證號實施單、雙號分流。《三立新聞網》整理了郵局ATM及臨櫃領現流程、所需證件、分流規定與代領方式，讓民眾一次掌握。
ATM領現操作步驟
應備證件
1. 本人提款卡
2. 身分證或居留證統一證號
3. 健保卡號
操作流程
1. 自11月17日起，前往指定金融機構ATM，插入提款卡並選擇「全民+1 政府相挺」。
2. 依畫面指示輸入身分證號與健保卡號，需與帳戶持有人資料相符。
3. 資料確認無誤後，即可領取萬元現金。
郵局臨櫃領現應備證件
1. 領有健保卡者：憑具照片健保卡領取。
2. 未領健保卡者：憑國民身分證或中華民國居留證正本領取。
3. 未有身分證者：憑戶口名簿或戶籍謄本正本委託他人領取。
4. 若無上述任何證件，請洽1988專線，由專線協助領取現金。
單雙號分流規定
身分證或居留證尾數 單號（1、3、5、7、9）：週一、三、五可領。
尾數 雙號（2、4、6、8、0）：週二、四、六可領。
郵局領現流程
本人領取
攜帶健保卡、身分證或中華民國居留證，到郵局儲匯櫃台簽名並留存電話，即可領取現金。
委託代領
受委託人持具照片身分證明文件（健保卡或身分證或居留證）正本，並出示代領對象的健保卡領取。
若受託人或對象未領健保卡，則由受託人簽收領取，需持身分證或居留證正本，不需填寫委託書。
線上取號，免現場久候
許多民眾因時間有限，可透過中華郵政APP或官網線上取號功能，查看目前等候人數。當號碼快輪到自己時，再前往郵局領取，省時又方便
