【普發現金】郵局臨櫃領1倒數開跑！流程、身分證單雙號分流一次掌握

財經中心／王文承報導

普發一萬元現金自17日起開放ATM領取，截至昨（20）日下午5時，已有258萬1808人完成領取。財政部表示，目前民眾可透過官網登記入帳或ATM領現；自11月24日起，將開放全台1294間郵局臨櫃領現，首週將依身分證號實施單、雙號分流。對此，《三立新聞網》整理郵局ATM及臨櫃領現流程、應備證件、分流規定與代領方式，方便民眾一文掌握。

ATM領現操作步驟



應備證件

1. 本人提款卡

2. 身分證或居留證統一證號

3. 健保卡號

操作流程



1. 自11月17日起，前往指定金融機構ATM，插入提款卡並選擇「全民+1 政府相挺」。

2. 依畫面指示輸入身分證號與健保卡號，需與帳戶持有人資料相符。

3. 資料確認無誤後，即可領取萬元現金。

郵局臨櫃領現應備證件



1. 領有健保卡者：憑具照片健保卡領取。

2. 未領健保卡者：憑國民身分證或中華民國居留證正本領取。

3. 未有身分證者：憑戶口名簿或戶籍謄本正本委託他人領取。

4. 若無上述任何證件，請洽1988專線，由專線協助領取現金。

單雙號分流規定



身分證或居留證尾數 單號（1、3、5、7、9）：週一、三、五可領。

尾數 雙號（2、4、6、8、0）：週二、四、六可領。

郵局領現流程

本人領取



攜帶健保卡、身分證或中華民國居留證，到郵局儲匯櫃台簽名並留存電話，即可領取現金。

委託代領



受委託人持具照片身分證明文件（健保卡或身分證或居留證）正本，並出示代領對象的健保卡領取。

若受託人或對象未領健保卡，則由受託人簽收領取，需持身分證或居留證正本，不需填寫委託書。

線上取號，免現場久候



許多民眾因時間有限，可透過中華郵政APP或官網線上取號功能，查看目前等候人數。當號碼快輪到自己時，再前往郵局領取，省時又方便。

