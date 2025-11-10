【普發現金】錯過尾數也不怕！今起全面開放登記 最快入帳1萬時間曝光

財經中心／王文承報導

符合資格的民眾若在11月5日至10日完成登記，款項將於11月11日晚間6時起至12日陸續入帳。（圖／財政部提供）

許多人期待的普發現金1萬元即將入帳，截至今（10）日上午11時，已有497萬2,810人完成登記。符合資格的民眾若在11月5日至10日完成登記，款項將於11月11日晚間6時起至12日陸續入帳。錯過登記的民眾也不用擔心，自11月10日起，不再依身分證或居留證尾數分流，符合資格者皆可登記。財政部提醒，11月11日以後完成登記者，款項將於登記後兩個營業日內入帳。民眾可透過補摺、網銀或行動銀行確認入帳情況，並於11月13日起至官網查詢登記結果。

全面開放登記普發現金 最快入帳時間曝



普發現金1萬元的領取方式包括「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM 領現」、「郵局領現」及「造冊發放」共五種。其中，「登記入帳」於11月5日至9日開放五天預登記，採身分證號或居留證號尾數分流。自11月10日起全面開放登記，民眾只需備妥身分證號或居留證號、金融帳號及健保卡號，即可透過手機、平板或電腦，在普發現金官網（https://10000.gov.tw）完成登記。截至11月10日上午11時，已有497萬2,810人完成登記。

財政部指出，許多人關心「錯過尾數分流登記日怎麼辦？」、「忘了幫小孩代領還能登記嗎？」因此表示，自11月10日起至明（115）年4月30日，不論尾數，民眾都可上網完成登記，也能為未滿13歲的孩子代領。

登記流程簡單，共3步驟：

進入官網https://10000.gov.tw，點選【登記入帳】

輸入資料（本人或代領人身分證或居留證號＋金融帳號＋發放對象健保卡號）

確認資料後送出，即完成登記

本人領取：身分證/居留證號、帳號及健保卡號皆為本人。

代領未滿13歲孩童：父母或監護人其中一人可代領（持居留證者不適用），身分證號及帳號為家長，孩童僅輸入健保卡號。

完成登記並經系統檢核成功者，款項將依以下時程入帳：11月5日至10日登記者，於11月11日晚間6時起至12日陸續入帳；11月11日以後完成登記者，款項將於登記後兩個營業日內入帳。財政部提醒，民眾務必透過補摺、網銀或行動銀行確認入帳。自11月13日起，亦可至官網查詢登記結果；若發現入帳失敗或核驗未通過，可重新登記，或改採ATM（11/17 開放）或郵局領現（11/24 開放）。

此外，財政部特別提醒民眾防範詐騙。近期已有不法集團假冒政府網站或簡訊，企圖騙取個資。民眾務必認明官方網站網址結尾為「.gov.tw」，且「gov」前方為「.」，不會夾雜數字或多餘字母。政府不會以簡訊或電話主動通知領錢，也不會要求民眾至ATM或網銀操作轉帳。如收到可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證。

