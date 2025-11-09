【普發現金】預登最後一天 430萬人搶登！4狀況入帳失敗 補救方法曝

財經中心／李宜樺報導

今（9）日是普發現金預登最後一天，線上系統自開放以來人潮狂湧，財政部宣布截自下午5點，登記人次已突破430萬大關（4,312,868人）。普發1萬元預登記採「身分證尾數分流」進行至今，今為最後一日的「8、9」尾數上網登記；10日起正式解除分流，全民不限尾數皆可上線登記。財政部強調，登記入帳將於11日起陸續匯款，但若帳戶屬於4大情況之一，將直接入帳失敗，必須重新登記，呼籲民眾務必先比對帳號資訊，以免白跑一趟。

廣告 廣告

入帳4大地雷曝光

財政部解釋，今年登記失敗的狀況明顯上升，其中最常見的就是「帳號核驗不符」。包括帳號與身分證統一編號不一致、帳號不存在、帳戶已停用或為警示戶等，都會導致系統自動退件。官方提醒，登記入帳的欄位包含「身分證或居留證號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」、「發放對象健保卡號」，只要任何一項寫錯，都無法順利匯款。

10日解封不限尾數

11月5日至9日採分流制，主因去年普發階段系統一度大塞車。財政部坦言，今年預登初期流量同樣猛烈，部分時段湧入近50萬人同時在線，所幸系統已升級，並未再現大規模延遲。明天（10日）起解除所有分流限制，全民皆可上網登記，未滿13歲孩童可由監護人代領，健保卡號輸入孩童本人資料即可。

普發現金預登記湧入來到4,312,868人，財政部提醒民眾務必確認帳號資料，避免入帳失敗。10日起普發系統全面解除分流，民眾不限尾數皆可上線完成登記。 （圖／記者師瑞德攝影）

匯款時間一次看清楚

民眾最在意的入帳時間，財政部也公布3階段時程：

●11月5日至10日完成登記者：11日18時起至12日陸續入帳。

●11月11日至17日完成登記者：12日18時起至18日陸續入帳。

●11月18日至115年4月30日完成者：當日18時前通過者當日入帳，18時後則於次一營業日入帳。

財政部提醒，13日起可查詢「登記核對結果」，若遭退件，可立即重新填寫資料補件，避免耽誤最早入帳時程。

普發現金1萬元登記11月5日啟動，財政部提醒僅透過官方網站登記，網址為「https://10000.gov.tw」，小心偽冒網站詐騙。系統採分流登記、免出門、免排隊最安心，最快11月12日入帳。遇疑問可撥打1988或165專線查詢。（圖／記者師瑞德攝影

分流壓軸日塞爆系統

今日壓軸的「8、9」尾數分流湧入大量民眾，不少人擔心錯過早鳥匯款期，紛紛在上午就擠進系統登記。對此財政部再度呼籲：「登記至明年4月底都可進行，不必搶在同一天。」但也坦言，越早登記、越早入帳，是今年民眾積極上線的關鍵。

若失敗該怎麼補救？

財政部強調，無論因帳號錯誤或警示戶等情況遭退件，都能於13日起查詢結果後重新登記；ATM與郵局領現也將於17日與24日陸續啟動，多重管道可選擇，民眾不用擔心領不到。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／裴洛西宣布退休！最崩潰竟是這擁有120萬粉絲的社群 原因曝

黃仁勳獲英王接見！除了獎章外 查爾斯親授「神祕信函」

吳東亮揭輝達主動敲門真相 呼籲北市府補償金轉做公益捐贈

獨家幕後／金管會6月一紙預告神助攻 揭密玉山金僅花13天併三商壽關鍵

