普發現金「首周逾800萬元捐公益」 藥師反酸：才800個青鳥捐出來？
普發現金正式上路，不少民眾都成功領到1萬元，也有人選擇將這1萬捐出給公益團體，根據報導，透過普發現金官網的「捐款資訊」查詢，初估18日時累計捐款金額已突破800萬元。不過藥師林士峰在臉書發文酸，「青鳥普發現金要拒領或捐出來，結果首周才800人，這叫黨媒如何報導」。
根據報導指出，衛福部與財政部合作，在普發金官網設置「捐款資訊」專區，直接導流至「公益勸募管理系統」，該系統透過推薦的方式，由捐款人決定要自行匯款到哪個公益組織，並不直接接觸到金流，公益組織則會定期結案報告。
報導提到，衛福部社會救助及社工司表示，由於普發1萬才剛入帳沒多久，捐款人也不一定一次就捐出1萬全額，加上系統內受捐單位與專案眾多，每個單位的結案報告提交時間點不同，所以目前不易掌握捐款金額是否因普發現金而有所成長，但最晚在年底之前會有較明確的統計。
不過林士峰對此酸，「台灣最大團體青鳥，說好的普發現金要拒領或捐出來，結果首周才800人，這叫黨媒如何報導，寫個捐款800萬，才能顯得氣勢磅礴。」
底下也有網友稱，「有捐出的不代表全都是青鳥，所以還要再扣個幾%」、「說不定捐的不是青鳥」。
