普發現金「首週800萬捐公益」？引熱議：不代表都是青鳥

青鳥若將普發1萬元捐愛心，不失為暖舉。但網友質疑，捐款的也未必是青鳥。（示意圖／資料照）

普發現金1萬元已陸續有不少民眾領到，不只可望振興經濟，也有人捐款獻出愛心。自12日首批款項入帳後，截至11月17日，已有數百筆捐款匯入各公益團體，累計金額初估已突破800萬元。但若以青鳥曾喊1萬元全捐公益概算，藥師林士峰直呼，其實才800人捐款？

根據《三立新聞網》報導提到，普發1萬元捐公益的金額，初估已突破800萬元。衛福部社會救助及社工司表示，普發現金政策雖為振興用意，但考量到民眾善心可多元發揮，衛福部與財政部合作，在普發現金官網增設「捐款資訊」專區，直接導流至「公益勸募管理系統」。該系統列出所有具合法勸募字號的社福團體與活動，包含教育助學、醫療救助、弱勢家庭照顧等領域，並提供收據開立與徵信資訊。

從普發1萬開放登記至今，有多少人透過「捐款資訊」專區捐款給「公益勸募管理系統」？經記者實際操作官網捐款介面指出，該系統並無直接匯款到該網站集中帳戶的功能，而是透過推薦徵信的方式，由捐款人自行決定要匯款到哪個公益組織，該系統並不直接接觸到金流。而受到推薦的公益組織，則會定期向「公益勸募管理系統」進行結案報告，展現監督管理每一筆善款專用的目的。

藥師林士峰今(19日)發文質疑：台灣最大團體青鳥，說好的普發現金要拒領或捐出來，結果首週才800人？

林士峰直呼：「這叫黨媒如何報導？寫個捐款800萬，才能顯得氣勢磅礴！」

網友表示「只要關乎到自己的利益，誰管你啥黨」、「800人講得好像800萬人一樣」、「我想知道那位師太捐了多少？她說為何沒有經過同意強迫進戶頭，就沒然後了」、「不是喔，不是這樣的！有捐的不代表都是青鳥，台灣有的是愛心人士」、「等期限到看有多少人沒領」。

