【普發現金】1萬別亂花 這三檔混搭幫你小錢生大錢！
財經中心／余國棟報導
錢錢要發下來了，普發1萬元11/5起開放登記，最快11/12入帳，各大電商趁勢搶推雙11購物優惠，國泰投信提醒，與其消費在民生娛樂，其實更建議善用這筆資金作為投資起手式，尤其全球景氣穩步復甦、股市可望延續這波漲勢，台股今年表現亮眼，想跟上市場節奏，可考慮股價相對親民的市值型ETF「國泰台灣領袖50(00922)」；或另一檔風靡日本市場的科技型ETF「國泰台灣科技龍頭(原名:國泰台灣5G+)(00881)」；以及超過百萬人都擁有的國泰永續高股息(00878)、三檔零股搭配兼具進攻與防守。
台股今年從22,000點上漲到最高超過28,000點，台股開戶數、台股ETF受益人數同創新高，以熱門市值型ETF 00922為例，成分股網羅具備成長潛力的台灣大市值企業，指數的篩選規則結合市值規模與獲利能力，聚焦具代表性與競爭力的優質公司，包括台積電、鴻海、聯發科、台達電、富邦金、緯穎、廣達等，今年以來規模強勢成長，迅速上升成為市值型ETF規模前三大，展現高人氣與高流動性，目前親民的股價僅約25元，適合以小額資金逐步累積部位，輕鬆參與台股成長契機。
國泰台灣科技龍頭(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，比起市值型ETF，00881更精準對焦在台股AI供應鏈，基金3個月、6個月及1年報酬分別是24.42%、39.58%、32.30%，在一般型ETF中名列前茅，近1年報酬更是位居冠軍。截至10/23，00881已拉升台積電權重至41.47%，AI概念股占比超過9成，可望再創一波市場榮景。
全台ETF已經超過300多檔，國泰永續高股息(00878)基金經理人江宇騰提醒，投資人應考量自身需求規劃不同類型ETF的資產配置，除了布局科技型或市值型ETF追成長之外，著重高息股的00878已被百萬人納入清單，作為資金的避風港，主因是00878掛牌5年來歷經市場多空，且產業配置足夠分散，基金持有逾3成的金融股，由於金融業受到政府嚴格監管，並受到適當的介入保護，造就金融股與其他個股相比，具有相對較高的殖利率，波動度又相對低，當市場不確定性升溫，00878持有的金融股亦能幫助基金降低波動度，但又有AI類股可做為成長力道，適合享退族，或初入職場對金融市場仍不熟稔的小資族，都可透過00878季配息的機制，規劃自身理財需求。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
