【普發現金】11/17免等 ATM直接拿到錢錢！普發領1萬 週一開跑到4月底
財經中心／李宜樺報導
普發現金一萬元進入「領錢高峰週」！繼登記入帳大爆量後，政府再宣布普發現金將於11月17日正式開放「ATM領現」，全台2萬8千餘台ATM同步上線、跨行免手續費，覆蓋率超過八成，堪稱史上最大規模ATM現金發放行動。民眾只要看到貼有「普發現金識別貼紙」的ATM，插卡、輸入身分證號與健保卡號，短短30秒就能領到新台幣1萬元。各家銀行也祭出超狂行銷戰，中信銀、永豐銀、北富銀直接把抽獎獎品推到天花板，市場氣氛一片「領錢很有感」。
但在「全民領錢」的狂歡感背後，恐也成為詐騙集團覬覦的金流高峰。金管會與數發部罕見同台，再三強調「政府絕對不會要求民眾操作ATM」、「不會打電話叫你轉帳」，提醒民眾只認明唯一官方網站 https://10000.gov.tw，否則一個不留神，原本的1萬元可能瞬間變成負債。
以下為《三立新聞網》整理包，一次看懂領錢、避雷、防詐、ATM大塞車風險與「最容易失敗的3大地雷」。
ATM領現全台同步啟動
本次普發現金ATM領現全台共有16家金融機構（含郵局）參與，包含8家公股行庫、7家民營銀行及中華郵政，共布建超過2萬8千餘台ATM，比上一輪普發6000元多出1348台，目的是讓民眾「走到哪都領得到」。只要插入任一家銀行提款卡，輸入身分證號或居留證號，再輸入健保卡號，畫面顯示成功後即可領到現金。
父母或監護人也可代領未滿13歲孩童，只需用「自己的提款卡」操作，輸入自身身分證號，再輸入孩子健保卡號即可。
政府強調，所有ATM操作都不需提供個資給銀行職員，也不會有人打電話指導操作，一旦遇到「遠端教學」，100%就是詐騙。
ATM領款失敗三大原因曝光
首波試跑期間，金管會觀察民眾最容易卡關的三項失敗原因：
1. 提款卡帳戶與身分證號不一致
如使用配偶或家人的提款卡，系統將自動拒絕。
2. 帳戶是警示帳戶、衍生管制帳戶
這類帳戶無法提領普發現金，系統會跳出「問題帳戶」，必須改走郵局臨櫃。
3. 分行離線或ATM機台故障
若碰上「暫停服務」或未吐鈔，可改到鄰近ATM，或用機台旁的客服電話協助處理。
金管會提醒，領不到錢不是「名額用完」，也不會影響後續領取方式，只要在明年4月30日前，都能順利領到1萬元。
跨行免手續費、但4件事千萬別做錯
本次支援ATM領現的16家銀行，全面提供「跨行免手續費」服務，民眾可挑選離家最近、排隊最短的機台領取。但金管會點名4項「最危險」錯誤動作，務必避免：
1. 不要邊講電話邊領錢
若有人自稱銀行、政府、員警，要求你一邊講電話一邊操作ATM，必定是詐騙。
2. 不要亂掃QR Code
詐騙集團常用「假ATM貼紙」誘騙掃描登入假網站。
3. 不要跟陌生人一起操作
ATM前有人「熱心幫忙」，請立刻保持距離。
4. 不要輸入非官方網站的資料
唯一入口只有 10000.gov.tw。
警方指出，每逢政府補助、普發現金季，詐騙量暴增四成，ATM前最常出現「AI語音詐騙」、「偽官方網站」、「假銀行簡訊」。為此行政院打詐中心也直接派人進駐記者會，呼籲「ATM不會有客服教你操作」。
ATM毀損、停電怎麼辦？花蓮災區特別安排
因風災重創花蓮光復地區，本次普發現金原配置的12台ATM中有4台毀損，包括光復郵局與超商門市。金管會已調整分流，民眾可至鄰近8台正常運作的ATM領取，或改採線上登記入帳、郵局臨櫃方式。
政府表示，本次系統具備「地災彈性」，災區民眾不會因此領不到錢。
ATM領現適用對象一次看清楚
● 適用：所有領有身分證或合法居留證、符合普發發放資格之民眾
● 本人領取：需本人提款卡＋身分證號＋健保卡號
● 代領：僅限未滿13歲孩童，可由父母或監護人代領
● 不適用ATM：13歲以上但沒有提款卡者
● 領取期限：2024年11月17日至2025年4月30日
● 領取費用：完全免手續費，跨行也免
財政部強調，「時間很長，方式多元」，希望民眾不用急著第一天衝ATM，避免排隊或機台塞車。
💰【普發現金1萬元】11/17開放ATM領現！
⠀⠀
符合領取資格者，攜帶全國任一金融機構（含郵局）的提款卡，到16家指定金融機構（含郵局）貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機臺操作，即可領現1萬元，跨行免收手續費！
🏧只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其一代領（居留證不適用），不能幫其他親友代領❗️
🏧請攜帶：
✔本人領：本人任一提款卡＋身分證 / 居留證號＋健保卡號。
✔幫未滿13歲代領：父母 / 監護人任一提款卡＋身分證號，孩童只要健保卡號。
🏧 4 步驟：
➊ 插入提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」
➋ 輸入提款卡密碼
➌ 輸入資料
• 本人領：本人的身分證 / 居留證號＋健保卡號。
• 幫未滿13歲代領：父母 / 監護人的身分證號、孩童只要健保卡號。
➍ 交易成功，領現 1 萬元！
*因各家銀行流程略有差異，請依ATM畫面指示操作。
⠀⠀
🔔如遇ATM暫停服務或未吐鈔，立即撥打ATM旁的電話聯繫客服人員，或洽該行 24 小時服務專線協處。
