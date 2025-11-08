普發現金1萬上網登記！行政院提醒這些都是詐騙手法

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

普發現金1萬上網登記，面對詐騙集團利用「普發現金」議題伺機而動，行政院提醒，政府不會以簡訊或電子郵件通知民眾領錢，也不會要求操作ATM或網銀轉帳，唯一官方網站為 10000.gov.tw 。行政院也揭露若干詐騙樣態，提醒可能出現「假加碼、假重複扣款、假中獎」等詐騙手法，呼籲民眾都不要相信。

行政院提醒近來有關普發現金詐騙手法，都別相信。（圖／FTNN）

行政院提醒，防詐的第一步是識詐，指出警政署已啟動宣導，提醒民眾慎防假冒公務機關、釣魚連結及詐騙電話，教育部也把相關案例納入「校園安心」教學活動，從校園宣導防詐教育，金融監督管理委員會與經濟部也協調各銀行業和零售業，在ATM、超商Kiosk多媒體事務機、電子看板及網路粉絲專頁同步宣導，提醒民眾注意。

行政院表示，政府已同步強化技術防線，從源頭阻斷詐騙訊息，數位發展部建置唯一官方網站，並預先註冊超過100個相似網址，避免詐團假冒網域混淆民眾，同時運用DNS RPZ機制攔阻涉詐網站。至於國家通訊傳播委員會也針對「普發現金」、「10000元」等關鍵字，強化境外簡訊攔阻，並持續對國際偽冒電話播放警示語音提醒。

此外，內政部警政署及法務部採「主動蒐報、即時防堵、溯源打擊」三步驟積極查緝、偵辦，截至11月初已破獲多起假冒檢警及釣魚簡訊案件，並查扣偽基站設備，希望切斷詐團訊息來源。

行政院指出，這次另外設置1988諮詢專線提供民眾免付費諮詢，並串聯165反詐騙專線及網路詐騙通報查詢網，便利檢舉可疑訊息。民眾若發現疑似詐騙訊息、假網站或不明來電，請立即撥打165反詐騙專線通報，共同守護每一分普發現金的安全與安心。

