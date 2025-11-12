普發現金1萬今才入帳！內政部：已有7件詐欺受害 827萬元遭騙走

「普發現金1萬」已有7件詐欺受害，被騙走827萬元，圖為行政院日前舉行「全民+1 政府相挺」普發現金說明記者會。資料照。



立法院內政委員會明（11/13）邀請內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。根據內政部送來立院的書面報告，已有7件詐欺案發生，累計財損高達827萬。

內政部表示，警政署於9月11日要求各警察機關籌組專案小組，針對普發現金政策，加強蒐報詐欺廣告簡訊、社群媒體帳號及網站，阻斷詐欺資訊來源，並積極溯源偵辦相關案件。統計自本年9月12日起至11月10日止，通報移除涉詐廣告56則、停權涉詐帳號50個、蒐報停止解析偽冒財政部網站3件。

內政部強調，自9月政府開始籌備普發現金工作時起，警政署持續追蹤與「普發現金」相關詐欺被害案件，並積極溯源偵辦。統計至11月10日，計有7件被害案件發生，1件為釣魚郵件（連結假冒普發現金網站盜刷信用卡），財損為新台幣5萬餘元；4件為假冒檢警，財損分別為51萬餘元、84萬元、320萬元及367萬餘元；2件為騙取金融帳戶（卡片），財損0元。

內政部說明，警政署於本年7月12日即接獲檢舉，在社群網路流傳有民眾接獲假冒中央存款保險公司發送「普發1萬元」之釣魚連結，旋即將該假冒網站通報下架，並交由刑事警察局主動調查詐騙簡訊發送來源，於7月21日查獲假基地臺設備發送該釣魚訊息之犯嫌。

內政部指出，8月20日數發部召集本部等有關部會，共同研商「普發業務-偽冒網站快速RPZ程序」會議，決議若出現偽冒普發現金網站，由財政部配合財金資訊股份有限公司主動蒐報，並與財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）研議快速下架通報流程；另由數發部召集相關單位建置整合機制，以縮短處理時效。

