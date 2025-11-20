普發現金1萬假網站又來了！ 財政部揭5偽冒網址：不要誤點

財政部表示，普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，僅此一家，別無分號。（圖：數發部提供）

普發現金上路逾2週，財政部20日示警，11月18日晚間及19日下午透過即時監控機制，共發現5個偽冒「全民＋1 政府相挺」普發現金網址或LOGO的網站，19日已依法責令停止解析或限制接取，啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

財政部說明，5個偽冒網址、網站為10000govvip、10000govtw、154-219-97-183cprapidcom、jdgjsite及subsidy1carrdco，隨即於19日依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，防止受騙。

財政部表示，為慎防假冒財政部普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數位發展部及財金公司組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO；若發現偽冒網站情事，皆立即啟動必要防護措施，防止民眾受騙，保障民眾權益。

財政部強調，普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳。

財政部再次呼籲，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭到詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。面對任何犯罪行為，政府定將嚴辦到底，絕不寬貸。