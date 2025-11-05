普發現金1萬元怎麼用？財長賣關子 經長帶家人國旅拚內需

財政部長莊翠雲備詢。李政龍攝



普發現金預先登記入帳今（5）日上午8時由身分證字號尾數0、1率先登記，民進黨立委李坤城分享，他剛好字尾是1，今天已上網登記，網站沒有塞車很順暢；李坤城也順便關切財政部長莊翠雲若到1萬元要怎麼用？是花出去，還是存下來？莊翠雲沒有正面回答，只表示「我會有其他的處理」。

莊翠雲今早率財政部官員赴立法院財政委員會，就《使用牌照稅法》修正草案進行詢答。

李坤城詢問，若今天完成預登記，何時可以領到？泛公股行庫有哪些「放大1萬元」活動？莊翠雲說，預計11月12日可以入帳；公股行庫都有配合。

李坤城追問莊翠雲，若拿到1萬元，她打算怎麼花，是存下來，還是花出去，就促進經濟成長的角度，似乎要花出去才有帶動效果。莊翠雲表示，該消費的平常已在花費，沒在等1萬元；她的1萬元怎麼用，已有「其他處理」。

經濟部長龔明鑫,資料照。李政龍攝

經濟部長龔明鑫今早出席立法院經委會，他在會前受訪時也被問及他的普發現金1萬元要怎麼花？龔明鑫則表示，預計帶家人做國內旅遊，他也期盼普發現金政策能多多多少為國內內需、經濟成長率帶來助益。

龔明鑫說，普發現金1萬元多多少少會對經濟成長帶來正面效果，希望民眾不只是拿來替代原有的日常消費；經濟部也推出商圈推廣活動，鼓勵民眾多多出遊，衝刺內需。

