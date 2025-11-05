普發現金1萬元怎麼花？ 經長龔明鑫相約：一起去國旅

經濟部長龔明鑫今（5日）宣布普發現金1萬元的登記正式啟動。龔明鑫指出，這項措施旨在刺激內需，推升經濟成長率；他自己打算帶家人一起國旅，配合經濟部推廣的商圈活動，放大普發現金1萬元的經濟效益。

經濟部長龔明鑫。（翻攝自立法院YT）

普發現金1萬元開跑，即日起開放預登記，現金最快11日可以入帳。龔明鑫今早出席立法院經濟委員會前受訪，宣布此事並鼓勵民眾額外消費刺激內需。

龔明鑫表示，政府希望民眾領到這筆1萬元現金後，能用於「額外消費」，如國內觀光旅遊、商圈與家庭消費，而非購買平常就會消費的民生用品，如果只是替代掉原本的支出，效果就比較有限，但若能用在旅遊或額外的支出，刺激效果就會好。

龔明鑫提到，自己上次領取普發金時是透過ATM，感到相當便利，這次他計畫帶家人一起國內旅遊，以響應經濟部的商圈推廣活動。

對於經濟展望，龔明鑫表示「保5%應該沒有問題」，比年初預期更佳。至於能否上看6%？他笑說「再看看」；一起加油。

此外，龔明鑫也談及台美之間的關稅談判進展，透露目前技術性磋商已基本完成，雙方達成相當共識，正等待最後的總結會議。他強調，政府希望能儘快完成談判，並期待關稅能有所下降，以利企業發展。他認為「232能享有最優惠待遇，也會持續努力，看起來也有正面的方向。」

普發現金發放時間。（財政部提供）

