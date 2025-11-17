普發現金1萬元開放ATM領現！ 家長幫小孩代領卻卡關「原因曝光」

普發一萬現金今（17）天開放ATM領現，到全台指定金融機構實體ATM，插入提款卡並點選「全民＋1 政府相挺」，再輸入資料即可提款，一早有民眾直奔ATM機台，要領取這份小確幸，但在幫孩子代領時，卻顯示交易失敗，讓他相當困惑。

經過了解，原來是因為幫未滿13歲小朋友代領的話，身分證或居留證號欄位要填上父母、監護人等代領人的號碼，健保卡號才是填小朋友的，這樣交易就能成功，領取一萬元現金。

另外，準備去ATM取款的民眾，要注意有4大狀況也可能領不到錢，包含個人資料輸入不一致、使用非16家指定銀行的ATM、帳戶為結清或受警示管控狀態，以及ATM機器故障或離線，領取前睜大眼睛看清楚，避免白跑一趟。

台北／陳酈亭、陳建國 責任編輯／陳盈真

